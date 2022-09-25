「我們提供的聲明全篇都是真的」　侯競辦反擊：何博文未充分查證

▲侯友宜25日替新北市議長蔣根煌競選總部開幕站台。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍競辦指，警大校長陳澤文否認校方就新北市長侯友宜博士論文有發任何聲明，但侯競辦則解釋，警大人員來電證實校方的確有提供說明，但因內部考量，並未公開發佈聲明。對此，侯友宜競辦執行長張其強25日表示，早在23日傍晚，就有電子媒體披露警大「警察大學聲明」內容，強調「侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定」，證明聲明內容早已流出校外。

張其強指出，「我們可以很負責任的說」，經過查證，「內容都是出自警大人員之手，換句話說，聲明內容百分之百正確」，警大校方人員24日也致電本辦公室人員，證實確有提供媒體說明，並透露四年前也曾說明過。

張其強說，至於什麼叫做「正式聲明」或「不正式聲明」，尊重警大對外的說法，但必須說，這些根本不是重點，「重點是，我們提供的聲明，全篇內容，都是真的」，就如這份警大聲明的標題「侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定」，更何況，這份內容，就是警大對外說明侯友宜博士學位的內容，且不一樣的談話對象（媒體），卻有一樣的對話內容，證明它就是一份可以提供大家的「通稿」。

對於這份出自警大的聲明，為何不能發布？為何聲明都已經流出校外，卻又不能稱為發布？又為何在24日早上8時40分本辦公室發出新聞，事隔14小時後，才在深夜透過媒體表示：並未發出任何「正式」聲明？

張其強表示，這些疑問，本辦公室無法代為解釋，但對於林佳龍競總發言人何博文在未經充分查證下，對外所謂「偽造聲明」的說法，如果這份聲明確實出於警大同仁之手，請負責任的公開道歉。