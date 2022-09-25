評陳時中「權力傲慢」護高端　柯文哲：蔣萬安「權力無能」釘不出成績

▲柯文哲出席黃珊珊競選總部成立大會。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊25日舉辦競選總部成立大會，宣布競選團隊成員，民眾黨主席、台北市長柯文哲擔任競選總部榮譽主委。柯文哲表示，對於民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安，他的評語分別是「權力的傲慢」和「權力的無能」。

黃珊珊25日上午在台北市立大學博愛校區中正堂舉辦競選總部成立大會，並且公布競選架構，由柯文哲擔任競選總部榮譽主委，張昭雄及張哲揚擔任競選總部榮譽副主任委員，政策總顧問李鴻源、後援會總會長郭旭崧，以及等同於競選總幹事職務的翟本喬當「策略長」參與團隊運作。

柯文哲致詞時表示，黃珊珊為何會是一位好的市長，第一，對方當過21年市議員，議員要常常與民間團體接觸，所以對社會脈動非常了解，而且幾乎沒有聽到其他議員講過黃珊珊壞話，「你看，連（民進黨台北市議員）王世堅都很支持她。」

柯文哲指出，黃珊珊當了2年10個月的副市長，兩人擁有共同理念，都相信正直誠信，且幫忙解決很多很困難的題目，像大巨蛋權利金的協商、設立違章爭議處理委員會，加上對商圈、市場、夜市的協助，使攤商對黃珊珊的支持度一定很高，另外還解決許多法律爭議，包括肇亨、北纜等。

柯文哲說，黃珊珊擔任台北市政府防疫副指揮官時，只要下一道命令，包括設社區篩檢站、防疫專責旅館、車來速等，黃珊珊都有辦法去執行，是一位相當有執行力的長官，甚至晚上在仁愛醫院吊點滴住院，白天還是出來上班，「其實我比你們還激動，在市民最危險的時候，能跟市民同在，苦民所苦，這是一個政治家最重要的特質。」

柯文哲認為，自己的優點黃珊珊都有，但他的缺點黃珊珊卻沒有，自己做事相當強硬，包括處理重陽敬老金時，黃珊珊處理方式就很好，可以協調各方意見，找出折衷辦法，相信黃珊珊一定能以清廉勤政愛民愛鄉土的精神，繼續帶領台北市往一個更高的境界發展。

話鋒一轉，柯文哲突然提到，選舉中就是在一堆蘋果中選出一顆，相對於其他2位對手，「我給他們的評語就是『一個是權力的傲慢，一個是權力的無能』，護航高端這件事情，已經違反我們的醫學知識，阻擋BNT這件事，是根本違反我們的醫學倫理，這個不是權力的傲慢，不會幹成這個樣子」。

至於「權力的無能」，柯文哲提及，陳時中、蔣萬安在立法院已經交鋒兩年半了，陳時中還是皮皮的，只有立委高虹安才可以把對方釘得走投無路，「其實蔣萬安釘他這2年半，我看也釘不出什麼成績，所以一個叫權力的傲慢，一個叫權力的無能。」若黃珊珊做市長，最起碼能馬上上線、無縫接軌，北市不需要再浪費2、3年時間摸索。

最後，柯文哲說，民進黨的選舉費用沒上限、手段沒下限，而國民黨畢竟還是百年政黨，有句成語叫做「百足之蟲死而不僵」，還是有一定的組織力量，但相信台北市是全台最先進城市，能夠最理智地思考要選出什麼樣的市長，帶領台北繼續前進。