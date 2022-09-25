　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

評陳時中「權力傲慢」護高端　柯文哲：蔣萬安「權力無能」釘不出成績

▲▼黃珊珊競選總部成立大會,柯文哲 。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席黃珊珊競選總部成立大會。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊25日舉辦競選總部成立大會，宣布競選團隊成員，民眾黨主席、台北市長柯文哲擔任競選總部榮譽主委。柯文哲表示，對於民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安，他的評語分別是「權力的傲慢」和「權力的無能」。

黃珊珊25日上午在台北市立大學博愛校區中正堂舉辦競選總部成立大會，並且公布競選架構，由柯文哲擔任競選總部榮譽主委，張昭雄及張哲揚擔任競選總部榮譽副主任委員，政策總顧問李鴻源、後援會總會長郭旭崧，以及等同於競選總幹事職務的翟本喬當「策略長」參與團隊運作。

柯文哲致詞時表示，黃珊珊為何會是一位好的市長，第一，對方當過21年市議員，議員要常常與民間團體接觸，所以對社會脈動非常了解，而且幾乎沒有聽到其他議員講過黃珊珊壞話，「你看，連（民進黨台北市議員）王世堅都很支持她。」

▲▼柯文哲出席黃珊珊競選總部成立大會 。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲指出，黃珊珊當了2年10個月的副市長，兩人擁有共同理念，都相信正直誠信，且幫忙解決很多很困難的題目，像大巨蛋權利金的協商、設立違章爭議處理委員會，加上對商圈、市場、夜市的協助，使攤商對黃珊珊的支持度一定很高，另外還解決許多法律爭議，包括肇亨、北纜等。

柯文哲說，黃珊珊擔任台北市政府防疫副指揮官時，只要下一道命令，包括設社區篩檢站、防疫專責旅館、車來速等，黃珊珊都有辦法去執行，是一位相當有執行力的長官，甚至晚上在仁愛醫院吊點滴住院，白天還是出來上班，「其實我比你們還激動，在市民最危險的時候，能跟市民同在，苦民所苦，這是一個政治家最重要的特質。」

柯文哲認為，自己的優點黃珊珊都有，但他的缺點黃珊珊卻沒有，自己做事相當強硬，包括處理重陽敬老金時，黃珊珊處理方式就很好，可以協調各方意見，找出折衷辦法，相信黃珊珊一定能以清廉勤政愛民愛鄉土的精神，繼續帶領台北市往一個更高的境界發展。

▲▼黃珊珊競選總部成立大會,柯文哲 。（圖／記者李毓康攝）

話鋒一轉，柯文哲突然提到，選舉中就是在一堆蘋果中選出一顆，相對於其他2位對手，「我給他們的評語就是『一個是權力的傲慢，一個是權力的無能』，護航高端這件事情，已經違反我們的醫學知識，阻擋BNT這件事，是根本違反我們的醫學倫理，這個不是權力的傲慢，不會幹成這個樣子」。

至於「權力的無能」，柯文哲提及，陳時中、蔣萬安在立法院已經交鋒兩年半了，陳時中還是皮皮的，只有立委高虹安才可以把對方釘得走投無路，「其實蔣萬安釘他這2年半，我看也釘不出什麼成績，所以一個叫權力的傲慢，一個叫權力的無能。」若黃珊珊做市長，最起碼能馬上上線、無縫接軌，北市不需要再浪費2、3年時間摸索。

最後，柯文哲說，民進黨的選舉費用沒上限、手段沒下限，而國民黨畢竟還是百年政黨，有句成語叫做「百足之蟲死而不僵」，還是有一定的組織力量，但相信台北市是全台最先進城市，能夠最理智地思考要選出什麼樣的市長，帶領台北繼續前進。

▲▼黃珊珊競選總部成立大會 。（圖／記者李毓康攝）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「玫瑰精油貓砂」3包399元！快幫主子準備

ET快訊
梅威瑟打趴日本最強暴走族！　一記右拳灌爆倒地
快訊／全聯開出2百萬特獎！　中獎門市、明細曝光
快訊／吳姍儒挺5月孕肚首現身！「超不科學狀態」曝光…全場嚇傻
快訊／7-11開出3張千萬發票！中獎明細一次看
雨量「遠超過預期」！　氣象局示警：還有豪雨
陳文茜稱「台灣死亡率高新加坡10倍」　指揮中心反擊：勿錯誤解
快訊／雨區擴大！5縣市豪大雨特報　暴雨狂襲宜蘭
梅根黑歷史！婚前欺凌王室隨從　威廉王子「借她肩膀」收拾鬧劇
快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

入北市大辦競選活動！議員批「暗黑影響力」　黃珊珊：蔣萬安也有

「我們提供的聲明全篇都是真的」　侯競辦反擊：何博文未充分查證

馬英九建議蔣萬安提告　周玉蔻喊歡迎再嗆：整容整的好醜

評陳時中「權力傲慢」護高端　柯文哲：蔣萬安「權力無能」釘不出成績

高雄觀光產業力挺連任！陳其邁承諾：振興觀光拼經濟做到最「雄」

小馬可仕擔憂台海情勢　外交部：中國挑釁引起周邊國家關切

蔡英文誓贏回民主聖地宜蘭　讚江聰淵：「班班有冷氣」他提的

周玉蔻猛攻蔣萬安影響選情？　蘇貞昌提2原因：對陳時中很有信心

張善政諷刺「鄭文燦0.2」惹議　鄭運鵬競辦嗆：韓國瑜2.0

「台灣是極少數可自己做疫苗國家」　蘇貞昌挺高端：要有戰略物資

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

萌妹見爸爸吃飯配啤酒　碎念模式教訓：亂亂喝

正妹吃光10根巨無霸香腸！　闆娘驚：40年來第1次遇到

正宮開撕許仁杰：慾望會使人犯錯！　他「謝謝妳的付出」安排律師溝通

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

入北市大辦競選活動！議員批「暗黑影響力」　黃珊珊：蔣萬安也有

「我們提供的聲明全篇都是真的」　侯競辦反擊：何博文未充分查證

馬英九建議蔣萬安提告　周玉蔻喊歡迎再嗆：整容整的好醜

評陳時中「權力傲慢」護高端　柯文哲：蔣萬安「權力無能」釘不出成績

高雄觀光產業力挺連任！陳其邁承諾：振興觀光拼經濟做到最「雄」

小馬可仕擔憂台海情勢　外交部：中國挑釁引起周邊國家關切

蔡英文誓贏回民主聖地宜蘭　讚江聰淵：「班班有冷氣」他提的

周玉蔻猛攻蔣萬安影響選情？　蘇貞昌提2原因：對陳時中很有信心

張善政諷刺「鄭文燦0.2」惹議　鄭運鵬競辦嗆：韓國瑜2.0

「台灣是極少數可自己做疫苗國家」　蘇貞昌挺高端：要有戰略物資

5個常見職場地雷請避開！「幫倒忙、踩線管別人的工作」最討厭

漁光島上的流行音樂盛會萬人朝聖　李伯利與年輕人一同嗨起來！

「防疫被世界肯定」　蘇貞昌對陳時中選情有信心

撐了兩回合還是倒地！「炫富拳王」打趴日本最強暴走族

合署辦公南投縣憂警力不足？警政署：預算充足將優先增補

客家小炒全國爭霸賽客菜西吃超時尚！胖匠守作料理奪冠

火球追平索沙史上第2　富藍戈讚「新莊好投」鼓勵曾峻岳

獨／鎮瀾宮金媽祖「銅製實心」　神尊製作者批檢舉人：沒物理常識

利菁「鏟9KG辣穿比基尼」嗆林襄巨球：是墊的！變聲復出開新節目

偶包太重！傲嬌貓被摸屁屁「不敢露爽臉」　五官掙扎笑翻媽

太誇張！22歲傻妹墮胎7次... 醫驚「為何不避孕」揭暗黑內幕

政治熱門新聞

快訊／切割周玉蔻！陳時中：一點私交都沒有

陳時中和周玉蔻交情有多好？　他列6點曝「情深意濃」

陳時中自曝情史　支持者看完笑了

周玉蔻猛攻陳年緋聞　陳時中：不牽扯無辜的人

陳時中切割是「放電」開示！　周玉蔻告白：我敬愛你

反拍記者挨罵！　高虹安喊「秀手機殼」：機靈化解狀況

北市中山北路、北安路口　10月起2階段開放機車

周玉蔻曝猛攻蔣家「32年前導火線」：世紀大騙局

被問柯文哲最爛的政策是什麼？　陳時中：罄竹難書

漂亮女兒意外成選戰「嬌點」　徐定禎打趣：若早被發現我4年前就當選

送給王世堅33朵黃玫瑰　黃珊珊：感情上或理智上我都希望他當選

周玉蔻連環炮害到陳時中？　他：得到選舉利益的是蔣萬安

「高虹安加工博論參考書目沒加注」　政大教授：不符學術論文規範

一級戰區！徐定楨曝苗栗三腳督戰況　「這個人」很可能追上來

更多熱門

相關新聞

陳其邁：振興觀光拼經濟做最「雄」

陳其邁：振興觀光拼經濟做最「雄」

隨著邊境解封在即，國際觀光將迎來曙光，高雄觀光產業界搶先於23日晚間正式成立「陳其邁觀光產業後援會」，高雄觀光產業領袖全員到齊，大讚陳其邁帶領高雄度過疫情，不請防疫拚第一，成為全國榜樣，疫後振興、招商引資更交出好成績，力挺重視觀光發展的陳其邁高票連任，繼續帶領高雄向前衝。

周玉蔻猛攻蔣萬安影響選情？　蘇貞昌：我對陳時中很有信心

周玉蔻猛攻蔣萬安影響選情？　蘇貞昌：我對陳時中很有信心

獨／競總成立...高雄中正四路單向封路惹民怨

獨／競總成立...高雄中正四路單向封路惹民怨

柯：陳、周綁在一起「繼續放電」

柯：陳、周綁在一起「繼續放電」

蘇貞昌挺高端：台灣是極少數可自己做疫苗國家

蘇貞昌挺高端：台灣是極少數可自己做疫苗國家

關鍵字：

北市台北市柯文哲黃珊珊蔣萬安陳時中2022台北市長2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

台賽車神聽到廖老大：我們是專業的

淡水這所私大「停招邊緣」　房東租不出去

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

統一發票7、8月千萬特別獎號碼出爐

Sandy「正面孕肚照」首曝光！

童顏巨乳直播主被控賣淫「射好射滿」　判決出爐

他掏4萬為女兒全班換桌椅　反被網友罵

巨蜥「身高跟小孩一樣」突現窗外

劉芯彤「全裸泡湯照」被尪傳群組

王彩樺老公天珠店爆收攤！

《玩很大》出意外！夏宇童丟碗砸傷李哲言頭部

誰按下車鈴！司機罵10分鐘：不開了

快訊／露營民眾受困清水地熱公園溪床　1車慘被沖走

iPhone14賣不出！黃牛擺地攤求售

租20年「慘變下水道風格」噁炸！

更多

最夯影音

更多
峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會
日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面