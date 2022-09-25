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社會 社會焦點 保障人權

獨／消防隊出口也封！競總成立...高雄中正四路單向封路惹民怨

▲高雄市新興分局核發路權，「中正四路」單側封路 ，引發民怨 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市新興分局核發路權，「中正四路」單側封路 ，引發民怨 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

無黨籍高雄市議員參選人、現任市議員吳益政25日成立競選總部，不過警方核准的路權卻遭到民眾投訴，因為高雄市政府警察局新興分局核准吳益政競選總部在中正四路單向完全封路，結果造成車輛塞爆，而記者在競選總部成立當天二度前往查看，還發現民眾因為單向封路，違規冒險逆向，還騎上人行道。

24日晚間七點，中正四路與自強路口，也就是高雄市政府消防局前金分隊的門口被排了一整排三角錐以及爆閃燈，過往的車輛都因此被迫改道，民怨不斷！警方獲報之後趕往現場，加派人力來疏導交通，晚間11點左右，《東森新媒體ETtoday》記者接獲民眾投訴，認為封路造成民怨。

▲高雄市新興分局核發路權，「中正四路」單側封路 ，引發民怨 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市新興分局核發路權，「中正四路」單側封路 ，引發民怨 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市新興分局核發路權，「中正四路」單側封路 ，引發民怨 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市新興分局核發路權，用工務局函文當公告，不過工務局表示由警察機關認定 。（圖／記者吳奕靖攝）

24日晚間11點多，記者前往現場查看，發現前金分隊前面排了一整排的三角錐以及爆閃燈，而這個位置還安排了一名員警以及義交指揮，警方為了封路，還安排勤務從晚間7點要一路站到隔天清晨8點。記者25日上午9點多又再一次前往競選總部成立大會查看，確定在前金分隊前面的封路區域有個開口，是可以讓消防車進出，不過這個出口也是用在前來參加競選總部成立來賓車輛出入停放使用。

記者也直擊，有民眾也因為中正四路單向道路封路，違規騎上人行道，甚至還有阿伯逆向在快車道，險象環生！另外還有「貴賓」車輛直接違停紅線，警察就在旁邊執勤，也無視存在。

「中正四路單向封道」這樣可以嗎？雖然三角錐上頭有貼上工務局的公告，不過仔細看看內容主旨「申請使用前金區中正四路173號（自強二路至文武二街）前部分道路及部分人行道一案」，工務局養工處的說明回覆為「經查非屬施工作業臨時使用，其涉及集會遊行法相關規定是否影響交通，為本府警察機關業務權責，請依法向該機關申請」。也就是說路權申請的核准與否，是交由高雄市政府警察新興分局核准認定，無關工務局，工務局也沒有在這份函文上頭表示核准同意，但是現在卻被當成公告。

▲高雄市新興分局核發路權，「中正四路」單側封路 ，引發民怨 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲總部成立，三部車違規停紅線，警方無視。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市新興分局核發路權，「中正四路」單側封路 ，引發民怨 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲單側封道造成這位阿伯「逆向騎車」，十分危險 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市新興分局核發路權，「中正四路」單側封路 ，引發民怨 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲還有機車騎士騎上人行道 。（圖／記者吳奕靖攝）

對此新興分局回覆：「本案該服務處向本分局申請集會，經依規定審查，認無不予許可之理由，遂予核准在案。同時因爲該服務處申請參加集會人數較多(約1000人)，且舉辦時間係於星期日之上午（8-12）時段，考量人、車流量較平常上班日為少，參加群眾可能外溢道路，恐致人車於該路段交錯，衍生交通安全顧慮，為保障用路人及參與集會民眾之安全，派員管制該集會路段，引導中正四路西往東之車流，於前一路口之中正、自強路口實施左、右轉，以維參與集會民眾及用路人安全」。

不過實際詢問同樣承辦路權核可的警官，他們表示核准路權的原則就是「主幹道」是不能全封，就算要通過，也要留部分通道允許其他車輛通行，而中正四路是高雄市從鹽埕區要前往新興區，一路還可以上高速公路，是非常重要的主幹道，所以為何能夠單向全封？這名警官表示非常不妥，恐會引起民眾觀感不佳。

▲高雄市新興分局核發路權，「中正四路」單側封路 ，引發民怨 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市新興分局核發路權，「中正四路」單側封路 就在消防分隊出入口。（圖／記者吳奕靖攝）

另外封路區域是否可以包含消防分隊車輛出入口，依據「道路交通安全規則」第111條第1項第2款規定：「交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防栓、消防車出入口5公尺內不得臨時停車。」 遇有於消防栓周遭違規停車情事，依道路交通管理處罰條例第56條第1項規定，處新臺幣6百元以上1千2百元以下罰鍰」。這名警官質疑，停車都不行了，更何況是封路，所以新興分局在路權核發考量上是否欠周詳？有沒有其他因素考量？民眾自有公評。

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