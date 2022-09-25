高雄觀光產業力挺連任！陳其邁承諾：振興觀光拼經濟做到最「雄」

▲高雄市觀光產業推動聯盟力挺陳其邁，讓他承諾拚觀光接下來要很「雄」 。（圖／高雄市民進黨黨部提供）

記者吳奕靖／高雄報導

隨著邊境解封在即，國際觀光將迎來曙光，高雄觀光產業界搶先於23日晚間正式成立「陳其邁觀光產業後援會」，高雄觀光產業領袖全員到齊，大讚陳其邁帶領高雄度過疫情，不請防疫拚第一，成為全國榜樣，疫後振興、招商引資更交出好成績，力挺重視觀光發展的陳其邁高票連任，繼續帶領高雄向前衝，拚觀光、拚經濟。



陳其邁觀光產業後援會總會長劉坤福表示，觀光產業雖受疫情重創，但高雄在防疫第一名的陳其邁市長帶領下，不僅招商成績亮眼，觀光活動、城市行銷表現更加優異，獲旅館、旅行業、商圈、客運等業者代表力挺高票連任，再拚四年。



陳其邁觀光產業後援會副總會長、高雄市旅館商業同業公會理事長周文彬表示，市長為了振興觀光，舉辦台灣燈會、文博會、台灣設計展等全國性展演，更打造熱氣球、風箏節、鹹酥雞嘉年華和冰品市集等在地特色活動，皆吸引許多外縣市遊客到訪，每到假日一房難求，住房率屢屢開出紅盤。

▲高雄市觀光產業推動聯盟力挺陳其邁，讓他承諾拚觀光接下來要很「雄」 。（圖／高雄市民進黨黨部提供）



陳其邁觀光產業後援會副總會長、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會監事會主席吳盈良則感性表示，在旅行業遭逢最大挑戰的時刻，市長推出高雄券振興，為旅行業注入活水，成為疫後觀光能量的基石。



陳其邁觀光產業後援會會長、東高雄觀光產業聯盟理事長鍾兆淵也說到，高133便道通車，成功串連六龜區寶來、不老及新開等溫泉風景區，而陳其邁市長正是幕後推手。 陳其邁觀光產業後援總會會長、高雄市觀光旅館商業同業公會理事長郭啟炫表示，這兩年市長積極招商引資、辦理國家級大型觀光活動，星級飯店轉型、國際品牌酒店也相繼插旗，提升高雄在國際能見度，並帶來許多就業及旅遊人口。



陳其邁表示，市府力挺觀光產業界，就要做到最「雄」，資源投入絕不手軟。110年高雄整體銷售額達5.5兆，較109年增加1兆，成長率六都第一，在疫情下受創甚深的百貨業，成長率亦為六都之首，足見市府透過發放夜市券、高雄券，帶動成果相當顯著。



陳其邁也承諾要當觀光產業屆最堅強的後盾，10月國境開放後，市府會持續強化硬體打造與行銷軟實力，全力輔導旅宿、商圈等業者做好準備，未來搭配國際遊艇碼頭、港埠旅運中心等高雄新地標，爭取觀光客到訪高雄，持續創造觀光經濟效益，與業者一起拚。

▲高雄市觀光產業推動聯盟力挺陳其邁，讓他承諾拚觀光接下來要很「雄」 。（圖／高雄市民進黨黨部提供）