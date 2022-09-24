公益不間斷　雲林「愛老眼鏡」偏鄉巡迴到酸菜故鄉

▲銀光未來創新協會與雲林縣長張麗善合作銀光敬老眼鏡多年了，已協助雲林長輩配了近3萬副老花眼鏡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「雲林愛老眼鏡偏鄉巡迴配鏡服務」2022年度規劃於土庫、褒忠、元長、大埤、古坑及林內等6鄉鎮辦理，雲林縣長張麗善、社團法人銀光未來創新協會創辦人朱立倫、理事長許育寧、大埤鄉長林森寶、及衛生局長曾春美特別於本月22日前往大埤鄉酸菜文化館關心長輩配鏡情形。

雲林縣長張麗善表示，感謝銀光未來創新協會創辦人朱立倫體恤長輩用眼問題，在雲林已捐贈3萬付眼鏡，這次巡迴服務針對土庫、褒忠、元長、古坑及林內、及大埤鄉等沒有眼鏡行及驗光師的這些鄉鎮，透過熱心公益的專業驗光師為長者服務，配好一副老花眼鏡，是非常體貼的善舉，感謝社會各界大家共同的付出，為長輩解決視力問題。

社團法人銀光未來創新協會創辦人朱立倫表示，來到酸菜的故鄉-林大埤鄉，我們用社會的愛心舉辦今天的公益活動，同時也推廣大埤的酸菜，希望雲林的長輩，都能有健康的眼睛、配適合的眼鏡。朱立倫指出，跟張麗善縣長合作銀光敬老眼鏡多年，在其積極、用心的推動下，已經協助雲林長輩配了近3萬副老花眼鏡。

朱立倫說，麗善是雲林的媽媽縣長，我們一起用實際的行動、愛心與公益，來照顧、呵護雲林縣所有長輩的健康，而我們也再次約定，明年、後年、大後年！我們都要繼續舉辦公益活動，讓愛心不間斷、也要讓這麼好的縣長，能繼續服務雲林的鄉親。

衛生局長曾春美表示，感謝雲林有36家驗光所共同參與愛老眼鏡專案計畫，提醒65歲以上鄉親可先與貼有「雲林愛老眼鏡」標章的眼鏡行電話預約(衛生局網站可查詢)，再依約定時間攜帶身分證正本與影本前往驗光配鏡後，即可免費配送愛老眼鏡專區老花眼鏡一付，每人終身限領一次，長者如選擇非愛老眼鏡專區，若逾700元，差額自付。

▲雲林縣長張麗善、社團法人銀光未來創新協會創辦人朱立倫特別於本月22日前往大埤鄉酸菜文化館關心長輩配鏡情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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