　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

公益不間斷　雲林「愛老眼鏡」偏鄉巡迴到酸菜故鄉

▲銀光未來創新協會與雲林縣長張麗善合作銀光敬老眼鏡多年了，已協助雲林長輩配了近3萬副老花眼鏡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲銀光未來創新協會與雲林縣長張麗善合作銀光敬老眼鏡多年了，已協助雲林長輩配了近3萬副老花眼鏡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「雲林愛老眼鏡偏鄉巡迴配鏡服務」2022年度規劃於土庫、褒忠、元長、大埤、古坑及林內等6鄉鎮辦理，雲林縣長張麗善、社團法人銀光未來創新協會創辦人朱立倫、理事長許育寧、大埤鄉長林森寶、及衛生局長曾春美特別於本月22日前往大埤鄉酸菜文化館關心長輩配鏡情形。

雲林縣長張麗善表示，感謝銀光未來創新協會創辦人朱立倫體恤長輩用眼問題，在雲林已捐贈3萬付眼鏡，這次巡迴服務針對土庫、褒忠、元長、古坑及林內、及大埤鄉等沒有眼鏡行及驗光師的這些鄉鎮，透過熱心公益的專業驗光師為長者服務，配好一副老花眼鏡，是非常體貼的善舉，感謝社會各界大家共同的付出，為長輩解決視力問題。

社團法人銀光未來創新協會創辦人朱立倫表示，來到酸菜的故鄉-林大埤鄉，我們用社會的愛心舉辦今天的公益活動，同時也推廣大埤的酸菜，希望雲林的長輩，都能有健康的眼睛、配適合的眼鏡。朱立倫指出，跟張麗善縣長合作銀光敬老眼鏡多年，在其積極、用心的推動下，已經協助雲林長輩配了近3萬副老花眼鏡。

朱立倫說，麗善是雲林的媽媽縣長，我們一起用實際的行動、愛心與公益，來照顧、呵護雲林縣所有長輩的健康，而我們也再次約定，明年、後年、大後年！我們都要繼續舉辦公益活動，讓愛心不間斷、也要讓這麼好的縣長，能繼續服務雲林的鄉親。

衛生局長曾春美表示，感謝雲林有36家驗光所共同參與愛老眼鏡專案計畫，提醒65歲以上鄉親可先與貼有「雲林愛老眼鏡」標章的眼鏡行電話預約(衛生局網站可查詢)，再依約定時間攜帶身分證正本與影本前往驗光配鏡後，即可免費配送愛老眼鏡專區老花眼鏡一付，每人終身限領一次，長者如選擇非愛老眼鏡專區，若逾700元，差額自付。

▲銀光未來創新協會與雲林縣長張麗善合作銀光敬老眼鏡多年了，已協助雲林長輩配了近3萬副老花眼鏡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善、社團法人銀光未來創新協會創辦人朱立倫特別於本月22日前往大埤鄉酸菜文化館關心長輩配鏡情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►銀光未來創辦人朱立倫　再為雲林爭取1萬付「免費愛老眼鏡」

►神明傳LINE指示墮胎！惡男扮乩身要信眾做好事　海削747萬慘了

►7隻大白鵝田間晃悠　主人以為失竊急報警！4警上演爆笑追逐戰

►女辦事員挪用3千萬！雲林某儲蓄互助社爆掏空案　社員守候討錢

►獨／酒後不爽家人碎念　20多歲男翻桌洩憤遭警帶回


 


 

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►熱銷第一！妙管家洗衣精4瓶399元，快點手刀囤

ET快訊
快訊／台中工人遭同事倒車輾過！　臟器外露慘死
男嬰「到院前死亡」託夢媽媽：痛痛醜醜！　保姆冷血翹腳
3年前意外全癱！《SMTM》歌手近況曝　大小便無法自理
快訊／台南男「詭倒旅社房門外」全身僵硬　死亡多時
快訊／3歲男童重症！　臉部軀幹出疹住加護
快訊／8縣市確診破千！　新北市7844例最多
快訊／今本土+38157「連5天下降」　增51死
快訊／勇兔、書偉交往2年情斷！雙方證實「當朋友也很好」
30歲《PD2》男星身亡　絕望求救訊息曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

重建不分你我！建築師公會花蓮誓師　80建築師下鄉評估災損

百年樹人！花蓮慶祝教師節表揚大會　294優良教師受表揚

永和人瑞張子忠105歲「賣豆漿30年」　侯友宜帶燒餅油條祝重陽快樂

公益不間斷　雲林「愛老眼鏡」偏鄉巡迴到酸菜故鄉

研究社交媒體　台東大學楊幸娟獲博碩士論文最大獎

「假消息」列為雲林選舉治安重點　黃明昭：中央支援偵查資源

助身障工作者適應職場　台中市府「深耕」12人穩定就業

永康警淨化選前治安威力掃蕩不法　專案取締移送22人

台中人注意！潭子中山路與環中路口　即日起北向禁止左轉

南警強力掃蕩人蛇集團　至少30人受害不法獲利上千萬

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

30萬俄羅斯大兵被逼上前線　童心碎淚別父：一定要回來

錯過李芷婷「求救訊息」！　老闆潘偉凡長文道歉：原來我錯了

陸妻第一次搭台灣高鐵！　車廂超安靜：台人素質高

IU機場超照顧粉絲　收信、聊天暖到最後~

重建不分你我！建築師公會花蓮誓師　80建築師下鄉評估災損

百年樹人！花蓮慶祝教師節表揚大會　294優良教師受表揚

永和人瑞張子忠105歲「賣豆漿30年」　侯友宜帶燒餅油條祝重陽快樂

公益不間斷　雲林「愛老眼鏡」偏鄉巡迴到酸菜故鄉

研究社交媒體　台東大學楊幸娟獲博碩士論文最大獎

「假消息」列為雲林選舉治安重點　黃明昭：中央支援偵查資源

助身障工作者適應職場　台中市府「深耕」12人穩定就業

永康警淨化選前治安威力掃蕩不法　專案取締移送22人

台中人注意！潭子中山路與環中路口　即日起北向禁止左轉

南警強力掃蕩人蛇集團　至少30人受害不法獲利上千萬

臨盆前確診！大女兒「全身發熱」也中鏢 簡廷芮嚇歪…胎兒近況曝

快訊／台中路面刨除工程意外！工人遭同事倒車輾過　臟器外露慘死

「苗栗可以變更好」出席徐定禎競總成立　蔡英文籲換民進黨執政

加油站前疑「路不平」釀車禍！　屏東騎士慘摔骨折...送醫急救

彭政閔接棒黃衫招牌23號　路易士：貢獻非常巨大

駕車精神不濟「撞醫院石柱」側翻　零件噴飛砸藥局...撞擊瞬間曝

準備迎接韓國客！台、日開放免簽入境　南韓「國外旅遊」詢問度暴增

男嬰沒呼吸「到院前已死」　保姆冷血翹腳！託夢給媽媽：痛痛醜醜

海芬硬穿懷孕前衣服「每件都變這樣」！　被虧很涼：想說不要浪費

國慶花東2成訂房「被震跑」　團遊補助增1萬！自由行不加碼原因曝

富二代放火燒熟睡街友！ 2人陷火海痛醒「翻滾掙扎」

地方熱門新聞

元智大學飛碟小屋　桃園地景藝術節展出

南警強力掃蕩人蛇集團

永康警淨化選前治安威力掃蕩不法

高市青年局力推青年租屋改造

花蓮星光音樂會9/24登場　星光市集滿足味蕾

台中人注意！潭子中山路與環中路口即起北向禁止左轉

八德天花板被震塌　承包商瑞助營造回應了

全國義消聯繫會報首度移師嘉縣

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

友善生態號召青年回游　金牌農村李鎮獲農村領航獎

藍營曝北景雲計畫　監造+設計費近8000萬

新北女桃園大樓墜地　當場死亡

謝龍介為議會質詢說「狗囝」道歉

北景雲計劃缺失多　賴香伶提供事証給檢調

更多熱門

相關新聞

YouTuber下戰帖　張善政秀「青椒炒牛肉」

YouTuber下戰帖　張善政秀「青椒炒牛肉」

國民黨桃園市長參選人張善政日前受邀參加桃園美食YouTuber章新的《章新漫談》節目錄製，節目中張善政秀了一手青椒炒牛肉這道家常菜，他邊做邊說，早年在美國留學時與同學自組「美食團」，5人輪流煮菜，現在的廚藝就是當年鍛鍊出來的，主持人章新品嚐過後讚不絕口，直呼「青椒脆、牛肉香，果真有兩把刷子」。

三度縱容！蔣萬安競辦開轟　「周玉蔻與陳時中還不算親密戰友？」

三度縱容！蔣萬安競辦開轟　「周玉蔻與陳時中還不算親密戰友？」

新北也論文戰！侯辦貼警大聲明澄清學歷門　林佳龍：正好暴露三大問題

新北也論文戰！侯辦貼警大聲明澄清學歷門　林佳龍：正好暴露三大問題

多一行！林佳龍又口誤　十三行博物館變「十四行」

多一行！林佳龍又口誤　十三行博物館變「十四行」

濁水溪揚塵治理有成 　劉建國：甜根子草取代風飛沙

濁水溪揚塵治理有成 　劉建國：甜根子草取代風飛沙

關鍵字：

雲林愛老眼鏡老花眼朱立倫銀光未來創新協會2022九合一大選2022雲林縣長張麗善

讀者迴響

熱門新聞

解封倒數！　確診、隔離者這些補助別忘領

租20年「慘變下水道風格」噁炸！萬人轟不要臉

母在家彈鋼琴　24歲童星「從背後槍殺」！

作家H抗癌漏尿「包尿布錄影」！

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

錯過李芷婷「求救訊息」　老闆道歉：我錯了

Lulu深夜突PO「真心換絕情」！

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

名媛反目成仇！　百億身家「借友千萬」被翻臉

正宮亞希「開撕許仁杰」：慾望會使人犯錯！

大逆轉？滾床女主角「不是張淑娟」

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

勇兔、書偉交往2年情斷！雙方證實「當朋友也很好」

更多

最夯影音

更多
爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地
遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面