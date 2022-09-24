濁水溪揚塵治理有成 　劉建國PO照「甜根子草搖曳取代風飛沙」

▲透過劉建國臉的書照片，可以看見，濁水溪河床上少了漫天揚塵，取而代之的是大面積的植甜根子草。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林受濁水溪揚塵困擾逾百年，2017年10月立法委員劉建國在立法院曾2度向時任行政院長賴清德反映問題，並邀請賴清德親自到濁水溪；2018年1月賴清德親自到濁水溪會勘後，指示成立跨部會治理平台，全力防制濁水溪揚塵，劉國於臉書PO文，防治工程將堅持下去，建國繼續努力為鄉親的清淨空氣與環境打拚。

透過近年中央挹注約21億(第一期約13億、第二期約8億)，進行濁水溪揚塵防治，濁水溪揚塵事件日數從2017年59次、2018年50次、2019年29次、2020年9次，到2021年降至6次，而在2022今年截至目前為止僅發生過1次，顯見揚塵問題大幅改善，濁水溪出海口及西螺大橋等地，在立委劉建國與西螺鎮長鄭玲惠的持續爭取下進行硬體設施的改善，強化在地居民休憩的空間。

劉建國日前也在臉書PO出濁水溪河床上滿布「甜根子草」的照片，並表示，這是為了防制濁水溪河床的「風飛沙」所做的綠覆蓋。同時也提到，當初邀請副總統賴清德親自走到濁水溪河床，了解揚塵的恐怖，賴副總統立刻指示行政院跨部會全力防制風飛沙，執行經費無上限，到現在已經第二期工程，這百年的問題越來越減緩了，防制工程要繼續堅持下去，建國也會繼續努力，為濁水溪沿岸鄉親們的清淨空氣與環境打拚。

透過劉建國臉的書照片，可以看見，濁水溪河床上少了漫天揚塵，取而代之的是大面積的植甜根子草，將河川裸露地覆蓋住，避免風一吹就漫天揚塵，此外還有水覆蓋以及上游相關整建等，透過這些工法，整體達到濁水溪揚塵抑制的功效。

▲2018年1月賴清德親自到濁水溪會勘後，指示成立跨部會治理平台，全力防制濁水溪揚塵，劉國於臉書ＰＯ文，防制工程將堅持下去，建國繼續努力為鄉親的清淨空氣與環境打拚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►允諾打造新雲林新未來 民進黨劉建國支持者簇擁下完成登記

►軒嵐諾外圍環流+東北季風夾擊 四河局出動空拍機掌握揚塵情形

►空品維護改善執行績效獲特優 雲林縣府打造優質生活環境

►女辦事員挪用3千萬！雲林某儲蓄互助社爆掏空案 社員守候討錢

►獨／酒後不爽家人碎念 20多歲男翻桌洩憤遭警帶回