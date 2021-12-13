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銀光未來創辦人朱立倫　再為雲林爭取1萬付「免費愛老眼鏡」

▲2020年二度由銀光未來創新協會創辦人朱立倫先生媒合向無名氏爭取第2萬付免費老花眼鏡經費，今日再次爭取到第3萬付免費老花眼鏡經費。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣2020年二度由銀光未來創新協會創辦人朱立倫（左）媒合向無名氏爭取第2萬付免費老花眼鏡經費，今日再次爭取到第3萬付免費老花眼鏡經費，雲林縣長張麗善受贈致謝（右）。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣65歲以上長者「免費愛老眼鏡」活動，2019首波1萬付眼鏡活動已全數配鏡完成，2020年再次由銀光未來創新協會創辦人朱立倫先生媒合向無名氏爭取第2萬付免費老花眼鏡經費，惟這2年受到新冠肺炎疫情的影響，第2萬付老花眼鏡已執行近8成，今（13）日再次爭取到第3萬付免費老花眼鏡經費。

雲林縣長張麗善表示，首先感謝朱立倫主席創辦銀光未來創新協會關心長者眼睛，雲林縣65歲以上長輩高達13萬多人，我們對長輩的眼睛健康相當重視，透過合法驗光師、驗光所來了解眼睛健康的問題，再給予適合度數的老花眼鏡，長輩可以透過老花眼鏡在生活上更佳助益，對於長輩的尊重、關愛，同為雲林許多偏鄉驗光所較少，所以由衛生局安排驗光團隊與眼科醫師配合下鄉，主動出擊為長輩服務。

銀光未來創新協會創辦人朱立倫表示，今年度透過社會善心人士在捐第3萬付的愛老眼鏡給雲林縣，雲林縣在張麗善縣長的帶領之下執行上非常有效率，現在要做到第3萬副，希望所有65歲以上的長者都健康，也謝謝32家驗光所一起來支持雲林的愛老眼鏡，讓雲林的長眼睛更健康。

▲2020年二度由銀光未來創新協會創辦人朱立倫先生媒合向無名氏爭取第2萬付免費老花眼鏡經費，今日再次爭取到第3萬付免費老花眼鏡經費。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲銀光未來創新協會創辦人朱立倫表示，今年度透過社會善心人士在捐第3萬付的愛老眼鏡給雲林縣，雲林縣在張麗善縣長的帶領之下執行上非常有效率。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣驗光師公會理事長蔡明錡表示，驗光師需經過高考及格才能對民眾執行驗光作業，許多民眾普遍認為老花眼鏡四處都有賣，但民眾沒注意到的是一般販售方便性的老花眼鏡兩邊度數是一樣的，而透過驗光許多人兩眼的度數大多不同，再者，有部分長者看不清楚，並不是因為老花，而是已患眼疾不自知，這時驗光師級即為長者轉診，到醫療院所進一步進行檢驗及治療。

雲林縣衛生局長曾春美表示，今年疫情影響加上偏鄉驗光所少，辦理偏鄉巡迴配鏡6場次，包括水林鄉、口湖鄉、四湖鄉、麥寮鄉、東勢鄉及台西鄉，讓缺乏在地驗光所服務的長者們，也能享有這項福利。

民眾如自行前往配合驗光所，為確保配鏡品質並縮短等待時間，活動採預約制，長輩需攜帶身分證正本、影本依預約時間前往驗光配眼鏡，若選擇非愛老眼鏡專區眼鏡且超過700元需自付差額，每人限領一次。

▲2020年二度由銀光未來創新協會創辦人朱立倫先生媒合向無名氏爭取第2萬付免費老花眼鏡經費，今日再次爭取到第3萬付免費老花眼鏡經費。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年疫情影響加上偏鄉驗光所少，辦理偏鄉巡迴配鏡6場次，包括水林、口湖、四湖、麥寮、東勢及臺西鄉，讓缺乏在地驗光所服務的長者們，也能享有這項福利。（圖／記者蔡佩旻攝）


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