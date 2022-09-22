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基隆+822！莫德納次世代疫苗到貨　設大型接種站9／24開打

▲0518基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中22日公布國內本土病例，新增4萬2212例，其中基隆新增822例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率34.6%，提醒民眾落實防疫指引，完整接種疫苗是防疫重要環節，中央今年採購首批Moderna（莫德納）次世代雙價疫苗將送抵各縣市，市府將於9月24日下午起，開設大型接種站，提醒符合施打資格的民眾，儘快接種提升保護力。

衛生局表示，次世代雙價Moderna（莫德納）大型接種站開設時間，9月24日下午1時30分到4時30分，9月25日上午8時30分到11時30分、下午1時30分到4時30分，地點在基隆港務分公司中正路側1樓。

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▲0922基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

衛生局說，Moderna COVID-19雙價疫苗接種作業，分兩階段開放提供作為追加劑接種使用，市府除安排本市合約院所，自9月24日下午起，開始提供民眾專診預約接種服務外，並開設大型接種站，加速提供符合第1階段接種市民，完成疫苗接種。

衛生局叮嚀，第一階段施打對象，優先提供65歲以上長者、長照機構住民（入機構接種），18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者（需檢附醫師證明），接種追加劑使用。接種時攜黃卡、健保卡，若確診COVID-19染疫未滿3個月者，暫緩接種。

▲0922基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

有關基隆市疫情部分，本市今日822名確診人數中，包括外縣市通報97例，佔11.80%；其中女性465人、男性357人；若以年齡別區分，35-44歲有147人最多，占17.88%，其次45-54歲有121人，皆各占14.72%；至於75歲以上的長者有33人、65-74歲有70人、6歲以下有35人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治98人、空床38床，空床率27.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症30名、中症20名、輕症19名；部立基隆醫院，中症1名、輕症26名；礦工醫院，輕症2名；三總基隆分院，無收治。

▲0922基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估16萬9777人，利用快速通道的有4萬4702人，有9萬6275人完成健康條件審核，符合資格已派案7萬4877人，條件不符合則有2萬1398人。

▲0922基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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