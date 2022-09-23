高跟鞋妹子暗巷獻奶　脫褲熱情服務…男大生「往下一摸」落荒逃

▲張男喜歡打扮漂亮、穿高跟鞋，在暗巷中超主動對心儀男同學「脫褲玩鳥」，男同學才驚覺「她」是男兒身。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／基隆報導

一名在北部某大學就讀的男大生小楓（化名），與穿著細跟高跟鞋的張姓女同學，某天深夜一起到學校吸菸區抽菸聊天，張女見四下無人、突然將小楓拉至暗巷深處，主動拉起他的手撫摸自己身體，又強行環抱、親吻對方脖子，並突然脫下對方褲子，用嘴碰觸下體，阿楓奮力推開才驚慌逃離，原來張姓「女同學」竟是男兒身，阿楓於是報警提告，基隆地院審理後，依強制猥褻，判張男6月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，張姓男子喜歡打扮女性化、穿高跟鞋，他與阿楓都就讀基隆同一所大學，張男曾到阿楓宿舍聊天，漸漸對他產生好感。2021年11月1日深夜，張男主動約阿楓到學校吸菸區抽菸，張見四周無人，竟把阿楓強拉至陰暗處，強制他對自己毛手毛腳，但阿楓因生病而力氣不足無力抵抗，張更變本加厲抱住他、狂吻他頸部，接著強脫他褲子打算用口舌碰觸，阿楓嚇到奮力一推才得以脫身。

張到案後表示，兩人當時一起去抽菸，是阿楓問「可不可以碰你的胸部」，他表示同意後，阿楓卻又不太敢、才主動往前去靠近他，而且因為腳穿著高跟鞋，移動過程中鞋跟不小心卡到地面的裂縫，他往前跌倒才拉到阿楓褲子，無任何證據顯示他有舔到阿楓下體，況且阿楓身高比他高，要離開現場是有能力的，自己當下並不知道他有明確拒絕的意思。

阿楓坦承，初次認識時看張男的打扮以為他是「女生」，才帶「她」進出宿舍，但後續張的行徑越來越大膽，不但一直親吻撫摸他身體、還問他「在矜持什麼東西」，他漸漸有點抗拒，他答應陪張去抽菸，雖然很暗、但很清楚感覺到有被嘴唇碰到下體。

法官調閱學校監視影像，看到阿楓當下抗拒掙脫、跑步離開現場的畫面，事發後張男也曾到宿舍向阿楓道歉，認為犯行明確，依強制猥褻罪判處有期徒刑6月，可易科罰金，仍可上訴。