　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高跟鞋妹子暗巷獻奶　脫褲熱情服務…男大生「往下一摸」落荒逃

▲▼情侶,吵架,高跟鞋。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲張男喜歡打扮漂亮、穿高跟鞋，在暗巷中超主動對心儀男同學「脫褲玩鳥」，男同學才驚覺「她」是男兒身。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／基隆報導

一名在北部某大學就讀的男大生小楓（化名），與穿著細跟高跟鞋的張姓女同學，某天深夜一起到學校吸菸區抽菸聊天，張女見四下無人、突然將小楓拉至暗巷深處，主動拉起他的手撫摸自己身體，又強行環抱、親吻對方脖子，並突然脫下對方褲子，用嘴碰觸下體，阿楓奮力推開才驚慌逃離，原來張姓「女同學」竟是男兒身，阿楓於是報警提告，基隆地院審理後，依強制猥褻，判張男6月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，張姓男子喜歡打扮女性化、穿高跟鞋，他與阿楓都就讀基隆同一所大學，張男曾到阿楓宿舍聊天，漸漸對他產生好感。2021年11月1日深夜，張男主動約阿楓到學校吸菸區抽菸，張見四周無人，竟把阿楓強拉至陰暗處，強制他對自己毛手毛腳，但阿楓因生病而力氣不足無力抵抗，張更變本加厲抱住他、狂吻他頸部，接著強脫他褲子打算用口舌碰觸，阿楓嚇到奮力一推才得以脫身。

張到案後表示，兩人當時一起去抽菸，是阿楓問「可不可以碰你的胸部」，他表示同意後，阿楓卻又不太敢、才主動往前去靠近他，而且因為腳穿著高跟鞋，移動過程中鞋跟不小心卡到地面的裂縫，他往前跌倒才拉到阿楓褲子，無任何證據顯示他有舔到阿楓下體，況且阿楓身高比他高，要離開現場是有能力的，自己當下並不知道他有明確拒絕的意思。

阿楓坦承，初次認識時看張男的打扮以為他是「女生」，才帶「她」進出宿舍，但後續張的行徑越來越大膽，不但一直親吻撫摸他身體、還問他「在矜持什麼東西」，他漸漸有點抗拒，他答應陪張去抽菸，雖然很暗、但很清楚感覺到有被嘴唇碰到下體。

法官調閱學校監視影像，看到阿楓當下抗拒掙脫、跑步離開現場的畫面，事發後張男也曾到宿舍向阿楓道歉，認為犯行明確，依強制猥褻罪判處有期徒刑6月，可易科罰金，仍可上訴。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►台南名產「關廟麵」特價中！天然日曬製成，彈牙好美味

ET快訊
快訊／張淑娟回應了！　遭周玉蔻咬定「晶華女主角」
打高端日本不承認！得多花一筆PCR費用　王必勝：建議再觀察一
「女大生」校園幫脫褲一含　男同學摸完驚嚇落跑
奪命巧合！為找落水男開水門　釀小二童抓魚被沖到下游溺斃
佳娜認了「有外遇過」還被抓包！背後藏殘忍原因：男生這樣做不行
LIVE／大貓熊團團癲癇、吐白沫「腦部病變」　動物園最新說明
20多歲男「家中無意識」死亡　打3劑疫苗、無慢性病
快訊／今本土+39769「比上週再降4%」　另增41死
LIVE／有望解封「恢復正常生活」　指揮中心最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南台84線嚴重車禍！拖板車車頭面目全非　駕駛受困待救

虛擬幣交易所幫詐團換泰達幣　3個月洗錢上億...至少300萬落袋

奪命巧合！為找落水男開水門　竟釀小二童抓魚被沖到下游溺斃

高跟鞋妹子暗巷獻奶　脫褲熱情服務…男大生「往下一摸」落荒逃

「送西瓜+現金」換選票！花蓮1鎮民代表參選人涉賄　30萬元交保

男女當街拉扯「賓士引擎蓋超無辜」影片曝　網歪：女的體格比較好

裝熟大買2萬威士忌捧老闆場！搬上車誆領錢搞失蹤　店員傻眼

妻偷用Google Maps這功能　友發現提醒...他氣炸提告兩人翻臉離婚

再傳虐兒案！2歲童疑遭強餵食灌水　頸部歪斜「回不來了」

無照騎士未戴安全帽！遇警開譙被慘壓地上　麻吉錄下過程：笑死

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

許仁杰遭爆「欠債、羞辱太太」　硬起來回應：夫妻事只有我們知道

快訊／台南台84線嚴重車禍！拖板車車頭面目全非　駕駛受困待救

虛擬幣交易所幫詐團換泰達幣　3個月洗錢上億...至少300萬落袋

奪命巧合！為找落水男開水門　竟釀小二童抓魚被沖到下游溺斃

高跟鞋妹子暗巷獻奶　脫褲熱情服務…男大生「往下一摸」落荒逃

「送西瓜+現金」換選票！花蓮1鎮民代表參選人涉賄　30萬元交保

男女當街拉扯「賓士引擎蓋超無辜」影片曝　網歪：女的體格比較好

裝熟大買2萬威士忌捧老闆場！搬上車誆領錢搞失蹤　店員傻眼

妻偷用Google Maps這功能　友發現提醒...他氣炸提告兩人翻臉離婚

再傳虐兒案！2歲童疑遭強餵食灌水　頸部歪斜「回不來了」

無照騎士未戴安全帽！遇警開譙被慘壓地上　麻吉錄下過程：笑死

快訊／周玉蔻咬定她是「晶華女主角」　張淑娟本人回應了

快訊／台南台84線嚴重車禍！拖板車車頭面目全非　駕駛受困待救

7月大被拋棄！媽晚年求扶養「討1個月1萬」　她怒：早死早超生好嗎

口罩禁令擬「分階段開放」　王必勝：不會一次宣布全部不戴

貨幣競爭、也是貨幣戰爭！　陳冲：政府應在數位貨幣研發上展實力

交易後首度返金鶯主場　「抗癌鬥士」曼西尼獲球迷熱烈掌聲

叫牠就回頭！團團圓圓來台多年「記得大陸保育員」做出親密小舉動

侯友宜遭林佳龍質疑「學士跳博士很奇怪」　本人親吐9字回應了

寶寶也不愛！孕媽吞苦味膠囊「胎兒秒扁嘴」　哭哭照曝光網笑翻

今年中研院區開放回歸實體　活動近200場「開箱院內寶藏」

老公偷吃小孩同學的媽　正宮無畏走光猛撲小三

社會熱門新聞

附中25年校工遭「便衣警暴打」要國賠　鄰居挨揍也怒告

921震垮「北市東星大樓」活埋87人　重建現況曝光

少女半年約砲20網友父母怒提告

即/基隆驚見紅外套男屍　妻崩潰大哭

側錄人曝光！台南警「吃飯配火影」芭比Ｑ了

921「全台狂搖102秒」2千死　災區整條街蓋白布

再傳幼童受虐2歲童疑遭強灌食

即／下課後水圳抓魚　彰化小二男童溺水

即／苗栗貨車雙黃線迴轉　紅牌重機撞上騎士4肢全斷

茄子掉路中奪人命　貨車司機過失致死送辦

汐止屁孩慶生鬧熱炒店！9人衝警局門口鬧事

小二童疑抓魚溺水喪生　家境清鄉公所助辦後事

14歲孝女幫媽顧攤遭猥褻！崩潰罹紅斑性狼瘡

快訊／台鐵驚傳死傷事故　台南至永康站間受影響

更多熱門

相關新聞

即/基隆驚見紅外套男屍　妻崩潰大哭

即/基隆驚見紅外套男屍　妻崩潰大哭

基隆市中正區新豐街今（23日）早上8時許，晨間運動民眾經過某處社區時，發現1名男子陳屍樹叢，嚇得趕緊報案，救護人員趕抵現場，發現男子無生命跡象，已氣絕多時，並通知家屬到場指認，老婆當場崩潰大哭，至於死亡原因有待警方調查釐清。

人妻不給摸！古意尪「嘴砲1句」她震驚　網全怒了

人妻不給摸！古意尪「嘴砲1句」她震驚　網全怒了

她猛灌20杯威士忌　酒醒上衣反穿揭性侵

她猛灌20杯威士忌　酒醒上衣反穿揭性侵

莫德納次世代疫苗到貨　大型接種站9/24開打

莫德納次世代疫苗到貨　大型接種站9/24開打

基隆七區校園特色兒童遊戲場啟用

基隆七區校園特色兒童遊戲場啟用

關鍵字：

高跟鞋暗巷基隆男大生大學宿舍性騷擾變態

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

《可不可以放進去一下下就好》主唱其實是工人！

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

大貓熊團團癲癇　送台大MRI檢查

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

強尼戴普驚傳「真的和律師秘戀」！

每月給20萬！人夫忍2年半求歡卻被冷嗆1句

俄羅斯飛英國　機票「1張36萬」搶光

廖老大點名難喝　老闆改名重開了

附中25年校工遭「便衣警暴打」要國賠　鄰居挨揍也怒告

超級名媛「張淑娟」起底　前夫與連家有關

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面