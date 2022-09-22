跟男友吵架...她猛灌20杯威士忌睡別人家　酒醒「上衣反穿」慘了

▲一名女子揪朋友到KTV喝酒喝到斷片，結果遭友人「撿屍」性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／基隆報導

基隆一名女子與男友吵架後，找了幾名友人到KTV喝酒解悶，女子在豪飲20多杯威士忌後不勝酒力無法返家，其中吳姓友人負責將女子帶回家後便趁機性侵，女子醒來發現衣服反穿，趕緊報警處理。基隆地院依乘機性交罪，判處吳男3年10月。

判決書指出，2018年3月21日深夜11時許，女子小君（化名）與男友吵架後心情不好，找來幾名友人到KTV喝酒，4小時內小君猛喝20多杯威士忌，導致她完全斷片，喝完酒後發生什麼事完全不記得。

見小君醉到不行，吳男便自告奮勇要送她回家，沒想到卻是帶往自己家，性侵得逞。隔天中午，小君醒來後發現躺在吳男家，身上毛衣竟穿反，察覺有異，趕緊驗傷至警局報案。

審理時吳男否認乘機性交犯行，稱發生性行為時有經過小君同意，當時她很清醒，知道整個過程，返家過程中，小君還一度要求去夜市吃東西，又稱身上都是酒味，希望可以直接在吳男家睡。

法官勘驗KTV監視器畫面發現，小君下樓梯時均由吳男背著走，經過櫃檯時小君走路也不穩，可見小君的意識已不清楚，與證人描述一致。審酌吳男已與小君達成和解，至今卻分文未付，難認犯後態度良好，依乘機性交罪，判處吳男3年10月。