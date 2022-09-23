公車駕駛吸毒上路撞死人！法院批「未因前案心生警惕」加重定讞

▲許男吸毒後駕駛公車，失控撞入銀行。（圖／記者黃彥傑攝）



記者吳銘峯／台北報導

三重客運許姓公車司機，2020年9月間吸食安非他命後駕駛公車上路，最後在內湖地區因打瞌睡，公車失控撞上人行道，造成1死1傷的慘劇。一審將他輕判4年6月，上訴二審後高等法院認為他乃吸毒累犯屢遭判刑，卻「未因前案心生警惕」，因此加重改判5年6月。案經上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

許男（48歲）曾有吸毒前科，遭法院判刑6個月及拘役20日，2020年1月才易科罰金執行完畢。而他在當年9月21日晚間8點多駕駛公車行經內湖路1段358號時，竟在駕駛座上昏睡，導致車輛失控、嚴重偏離道路，直接衝上人行道，不僅撞倒20多輛機車，更釀成1死1傷慘劇。

案發後由檢警進行調查，許男坦承在案發前3日，先於基隆自家吸食安非他命，過了3天後才開車，釀成災害。檢方因此依照「醉態駕駛致人於死罪」提起公訴。

法院審理時勘驗公車上的監視器畫面，發現案發前許男已經不時偏離車道、而且車輛不斷搖晃，甚至經過站牌時有乘客在路邊揮手，他都沒有停車，顯見精神狀況已經不佳。而後許男忽然摸了一下胸口，結果車輛就失控撞上人行道，車上乘客尖叫四起，但許男一直到了16秒鐘後，才忽然以台語說「係啊！（指完蛋了、死定了）」。

檢方還提出驗尿報告中的數據，發現許男體內安非他命濃度高達每毫升1160納克（1160ng/ml）、甲基安非他命濃度高達每毫升6010納克（6010ng/ml），數值極高，絕非3天前吸食。但一審法院還是採信3天前吸毒的供詞，但因符合自首減刑要件，一審將他判刑4年6月。

案件上訴二審，高院仍採信3天前吸毒的供詞，但認為他事後從未賠償被害家屬任何一毛錢，雖然適用減刑規定，但也符合累犯加重規定。而且他先前所為均屬與毒品有關犯罪，「顯見其未因前案遭判刑而心生警惕」，因此加重改判有期徒刑5年6月。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

▼吸毒公車駕駛許姓男子。（圖／記者黃宥寧攝）