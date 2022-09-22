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外食營養荒？網推日本夯人氣蔬果汁

▲▼野菜一日100％綜合蔬果汁,茄紅素,蔬菜,營養,日本,可果美。（圖／品牌提供）

▲可以補充蔬菜營養的野菜一日100％綜合蔬果汁受到不少網友喜愛。

圖、文／可果美提供

台灣人到底多愛喝飲料？除了滿街手搖，就連超商飲料也很多元，早餐喝、口渴的時候喝、正餐配著喝，永遠排滿的飲料架，不管什麼時候都選擇障礙。有網友在PTT分享某天在全家搭配的優惠組合，御飯糰加上一瓶蔬果汁，除了輕鬆解決一餐，還可以補充蔬菜營養，高達98％蔬菜含量的綜合蔬菜飲品，兼顧紅綠黃3色蔬菜攝取，熱量只有90.8大卡，還喝得到茄紅素，引起其他網友大讚「好喝＋1」、「剛買過，很濃郁！而且有稍微看一下沒有什麼奇怪的添加成分」。

▲▼野菜一日100％綜合蔬果汁,茄紅素,蔬菜,營養,日本,可果美。（圖／品牌提供）

會走路的蔬菜～來自日本的高人氣營養補給品牌

獲得網友們一致好評的飲品，原來是「野菜一日100％綜合蔬果汁」，來自日本的高人氣夯品，使用12種豐富蔬菜調配，可以喝得到茄紅素，高達98％蔬菜含量，熱量僅90.8大卡，幫助調節生理機能、促進新陳代謝，一天一瓶隨時隨地補充營養，喝出日常活力！搭配養樂多、氣泡水調配，口感再往上提升，帶點酸甜味的氣泡飲，層次豐富，清爽又順口，喝起來超有FU，是好多網友的獨門配方。

一整罐蔬菜營養補給，上班族的外食神隊友！

現代人外食多，飲食難均衡，通勤趕時間只求速戰速決，很多人會改喝蔬果汁來開啟一天的忙碌，一整罐100％ 無添加糖、色素、防腐劑，幫助快速補充蔬菜營養；甚至是搭配正餐的好選擇，在吃了油膩又高熱量的便當、炒飯或麵食後，想再來杯清涼飲料去油解膩，含糖手搖飲雖能讓人心滿意足，但一天的熱量可能因此直接超標！不妨選擇1瓶熱量僅90.8大卡的野菜一日100％綜合蔬果汁，一瓶不到100大卡，解渴又營養。 

▲▼野菜一日100％綜合蔬果汁,茄紅素,蔬菜,營養,日本,可果美。（圖／品牌提供）

銀髮族牙口不好，聰明備餐靠這一罐，酸甜好入口

咬不動、吃不下是高齡者最大的困擾之一，一般蔬菜纖維太粗不易吞嚥，液態的蔬果汁除了幫助進食，更經過專家認可，為銀髮族友善食品，含有蕃茄、胡蘿蔔、芹菜、菠菜等蔬菜營養，適當飲用有益健康維持，若是飲食偏好清淡的長輩，不愛甜膩的味道，野菜一日100％綜合蔬果汁完全無加糖，無防腐劑、色素，口感自然酸甜，喝了也能放心，為長輩們的健康維持著想。

▲▼野菜一日100％綜合蔬果汁,茄紅素,蔬菜,營養,日本,可果美。（圖／品牌提供）

全台超商、量販實體通路，人氣好評販售中

「野菜一日100％綜合蔬果汁」在全家、萊爾富、OK、全聯、三大量販等實體通路都找得到，沒時間出門採買的人，也可以從可果美健康宅配網直接下單（https://reurl.cc/anaeVY），蔬菜營養補給會直送到你家～

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