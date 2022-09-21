不爽南韓！日本不滿尹錫悅政府單方面放話 岸田：乾脆別見面吧

▲南韓政府單方面對外放消息，引發日相岸田文雄極度不滿。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從南韓大法院針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工頒布判決結果後，日韓關係便一路降至冰點。南韓總統尹錫悅就任前後，便多次展現出修復雙方關係的積極態度，15日南韓總統辦公室又透露，日韓兩國已協議在美國紐約舉辦會談。不過，南韓此舉卻觸怒日本首相岸田文雄，他生氣表示，「不然乾脆不要見面吧！」

根據日媒《朝日新聞》，南韓總統辦公室曾於15日「單方面」對外宣布，已經與日方取得最終協議，將會於聯合國大會期間，在美國紐約進行日韓元首會談，確切時間仍在安排中；針對此一說法，岸田文雄感到相當不滿，「如果是這樣的話，那就乾脆不要見面好了」。

報導分析，岸田文雄之所以針對南韓表現出如此負面的態度，是因為日本政府認為在推動日韓元首會談的這件事情上，南韓政府單方面搶快發表所導致。據悉，依照國際上的外交慣例，一旦元首峰會確定召開，則此一事實必須由兩國政府同時對外宣布。

報導指出，其實早在南韓政府片面對外宣布日韓元首會談的消息後，日本內閣官房長官松也博一就在例行記者會上表示，「目前尚未作出任何決定」；岸田文雄在飛往美國紐約前，也做出類似答覆。日本外務省多名官員更於美東時間20日推測，就算岸田成功見到尹錫悅，雙方會晤恐怕很快就會告終，而岸田、尹錫悅的態度更是突顯出日韓兩國在見解上的巨大差異。

至於日韓元首會談是否將會破局？南韓外交部長發言人任洙奭（임주식）昨（20）日則強調，「目前尚未作出任何決定」。

►尹錫悅啟程出席英女王國葬！單方面促成與岸田會談 慘遭日本打臉

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》