【廣編】日本人氣品牌年銷售近千萬袋　可果美取得「日東紅茶」獨家代理權

▲可果美宣布與日本三井農林簽下「日東紅茶」臺灣獨家代理權。

圖、文／可果美提供

深耕臺灣市場55個年頭的臺灣可果美（以下可果美），不僅蕃茄系列產品廣受消費者喜愛，近年更引進「野菜生活100」及「野菜一日」等日本人氣蔬果飲料品牌，致力於國民的健康。今天可果美宣布與日本百年老店三井農林簽下「日東紅茶」臺灣獨家代理權，讓消費者不用搭飛機就能買到日本人氣品牌。

「日東紅茶」是日本年銷售近千萬袋的即溶飲品的紅茶品牌，不惜重本嚴選原物料，並利用獨家技術萃取日本國產紅茶茶葉，細緻茶香及回甘尾韻，搭配北海道全脂奶粉的濃郁香醇，讓奶茶喝起來甜而不膩；只要用水沖泡，即可享用厚實香醇的口感，不只是忙碌上班族不可或缺的療癒小品，更是海外觀光客赴日必買的聖品。

可果美引進「皇家奶茶-經典原味（10條裝）」和「皇家奶茶-草莓口味（10條裝）」2款熱銷產品。「皇家奶茶-經典原味」使用生乳產量占日本國內第一的北海道全脂奶粉，搭配產量稀少的日本國產紅茶茶葉，以及紅茶萃取物的獨特配方；深受女性青睞的「皇家奶茶-草莓口味」加入高人氣草莓品種「福岡甘王」果汁粉末，利用茶香、奶香、草莓香交疊出深具層次的風味；於6月15日起即可在便利商店購買，嚐鮮價149元/每袋。預計冬天也可以透過可果美健康宅配網https://www.vegelife-shop.com.tw/訂購，把香甜順口的「日東紅茶」系列直送到家，手刀成為可果美宅配網會員卡位，第一手日東紅茶新品消息不漏接。