支持18歲公民權　盧秀燕：要上戰場卻無投票權...權利義務該一致

▲表態支持18歲公民權，盧秀燕「要服兵役上戰場卻無投票權。」（圖／盧秀燕競選團隊提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

18歲公民權修憲議題發燒，現任台中市長、國民黨市長參選人盧秀燕上週末與台灣民主青年協會會長及台中在地高中生代表會面時，表態支持18歲公民權。盧秀燕表示，國家要求青年18歲要服兵役，若上戰場就是要扣板機保衛國家，但卻未給予18歲青年投票權，權利義務不一致。此次修憲是最接近成功的一次，多年關注這項議題，一定協助推動。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，自身從高中開始推動18歲公民權，現在已經大學畢業正攻讀碩士，雖已經滿18歲但仍全心投入憲法複決的宣傳，持續追求世代正義，年底公投複決，邀請市長與議員一起寫歷史。

年僅16歲的中港高中學生王乙帆提到，18歲公民權是從小就聽說過的議題，身邊的同齡人時常討論這議題，但18歲公民權卻無法在台灣被實踐，對他來說很衝擊；很多亞洲國家都通過18歲公民權了，台灣卻還沒有。王乙帆興奮地說「今年通過修憲的話，等我18歲就能投票了。」

明道中學的尤偉哲今年正好滿18歲，尤偉哲表示，台灣的刑法、民法成年年齡也都是18歲，憲法的公民權修正非常合理；既然立法院國民黨、民進黨也都在「18歲公民權」投下同意票，在複決階段也期待兩黨在這個議題良性的競爭，讓年輕人看到國民黨積極支持年輕人。

台灣民主青年協會與盧秀燕市長面對面對談，同時也當面提出訴求，邀請市長盧秀燕與藍營議員公開表態、陪同掃街與協助媒體及文宣擴大宣傳。