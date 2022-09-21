中華大學「聲明1行字」有意思！網細看全傻了：自己說錄取分數低

▲中華大學。（圖／翻攝自Google maps）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安昨（20）日在記者會上，因自稱「我師大榜首、台大學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」挨轟。事後高虹安道歉，中華大學學生會也已接受，不過就有不少網友仔細看了中華大學的聲明稿後，不禁感到納悶。

中華大學聲明稿如下：

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一、針對立法委員高虹安因昨日失言向中華大學師生道歉乙事，校方接受高委員的道歉，至於學生會建議演講如期舉行或延緩辦理，校方會尊重學生會的決定。希望各界不要因選舉扭曲發言，造成學校的困擾及傷害校友的感情。

二、根據本校統計資料，若以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，中華大學在公私立一般大學中，四年來都排名第一。

三、校長劉維琪勉勵學生要有自信，精進學業，陶冶品德，繼續贏得社會對中華大學畢業生的認同。

中華大學秘書室

2022年9月21日

▲中華大學聲明稿。（圖／中華大學提供）

值得一提的是，中華大學在第二點強調「若以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，中華大學在公私立一般大學中，四年來都排名第一」。而這席話就引發不少網友討論。

網友在聲明稿底下留言直呼，「哇！還會算分數起薪CP值耶，天啊，這什麼學校」、「好奇第二點的計算方法」、「請問第二點有公式嗎？想知道其他學校CP值」、「第二點是什麼精神勝利法，難怪被高虹安瞧不起欸」、「第一次看到CP值是這樣算的，笑死人了」、「第一次看到有用薪水除以指考分數算CP值的」、「畢業薪資平均類似，分數比較低、CP值比較高，有這種說法嗎」、「其實第二點聲明是在間接說中華的錄取分數很低欸，用CP值來比喻真的是超乎我眼界欸」。

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