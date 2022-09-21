「像念經一樣」　林佳龍批侯友宜一再答非所問：我很挫折啊





▲林佳龍。（資料照／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／新北報導

《天下雜誌》昨公布2022縣市長施政滿意度，其中新北市長侯友宜從2020年第2名跌到今年第9名，民進黨新北市長候選人林佳龍批侯無力又分心，當然會退步，侯競辦則反擊林掩耳盜鈴，在台中市長任內滿意度幾乎倒數。對此，林佳龍21日回應，侯友宜的發言人攻擊他，企圖轉移焦點，但還是要回到對市政的檢驗，只是像念經一樣地講安居樂業，且一再答非所問，「我真的很挫折啊」。

針對侯友宜施政滿意度下滑，新北市經濟、文教、競爭力在六都更是敬陪末座，林佳龍今天上午表示，侯友宜無力又分心，4年來看不到任何重大建設，且口中講好好做事，但是心中志在2024。但侯友宜競辦發言人陳柏翰反擊，林佳龍又掩耳盜鈴，根本無視於自己過去在台中市長任內，滿意度幾乎都是倒數。

對此，林佳龍下午受訪回應，侯友宜的發言人攻擊他，企圖轉移焦點，但他還是要回到對市政的檢驗。侯友宜既無力推動重大建設跟福利，也從市政分心總統大位，而他自己的解決方案就是「新北大翻新」。

林佳龍也批侯友宜，如果新北市預算增加一倍，只是拿來綁樁跟包裝，這個城市整個就空掉了；此外，新北市老舊危樓多、人均綠地六都最低、社會福利吊車尾，擁有的圖書、借書跟圖書館設備都是六都最後一名，所以他要再次邀請侯友宜辯論，就這幾個議題讓市民了解。

對於侯友宜施政滿意度下滑，林佳龍認同這是個很大的警訊，並說新北市空有改名，但沒有改運，預算倍增卻做不到重大建設，人民福利也是最少，最諷刺的是，侯友宜說安居樂業，但各項指標都後段班，甚至吊車尾，尤其治安，在《遠見雜誌》評比中，從第九名掉到第17名，消防公安跟交通道安都是12名後，「三不安」。

林佳龍說，侯友宜一再講安居樂業，像在念經一樣，且一再答非所問，「我真的很挫折啊」，希望大家能夠討論、辯論，但侯友宜就是不理會，連議員的質詢都答非所問，恩恩爸希望新北市府提供的資訊，也是不給，這就是態度問題。