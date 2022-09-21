　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

迴力鏢再次重擊林佳龍！　侯市府：不容「路過的人」抹煞基層努力

▲▼林佳龍出席新北市議員鄭宇恩的聯合競選總部成立大會。（圖／林佳龍競辦提供）

▲林佳龍。（圖／林佳龍競辦提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍今(21)日上午受訪時，批評新北市長侯友宜執政12年對市政無心也無力，讓新北市的市政評比不進反退。對此，新北市政府副發言人羅婉庭拿出真實數據打臉林佳龍，呼籲林佳龍及其團隊先照鏡子看清楚自己的表現，勿再踐踏新北市府公務基層辛苦打拚得來的成績。

羅婉庭指出，市府團隊向來尊重所有媒體民調，近日同時有多份民調發表，數字不論高低都是市府團隊自我惕勵，向前邁進的參考依據。同時，奉勸林佳龍不要自曝其短，以免突顯他始終不了解新北市現況的窘境，那才叫做對新北無力又分心。「林佳龍不願努力走遍29區了解新北，也應該要懂得去google各項指標資料幫自己惡補一下」。

羅婉庭指出，根據遠見雜誌調查，侯友宜不滿意度為5.3%，是全台最低負評首長，今年也再度獲得5星市長評鑑殊榮。另外台灣世界新聞傳播協會上週公布全台縣市長滿意度調查，新北市在環保、教育拿2座金獎，治安、經濟、交通、社福、觀光旅遊、藝術文化、防疫表現、幸福感獲銀獎。六都市長總體施政滿意度部分，侯市長也連續2年皆拿下「金獎」殊榮。

羅婉庭說明，新北市的教育成績也是有目共睹，黃昆輝教授教育基金會8月20日公布「2022各縣市教育施政滿意度」民調結果，六都中以新北市滿意度最高，奪得冠軍。同時，新北市連續8年教育部全國特教評鑑優等，連續7年獲教育部樂齡學習業務評鑑特優，連續5年獲得技職教育優等獎，7月份也接連拿下教育部第十屆防災校園大會師輔導卓越獎、內政部推行人口政策宣導執行績效成果優良評鑑等，也8度獲得教育部社區大學業務評鑑特優、教育部體育署學校體育傳炬獎績優機關獎等。

除此之外，新北市近2年也獲得2022亞太暨台灣永續行動獎「宜居永續城市」、APSAA亞太永續行動獎銅獎、TSAA台灣永續行動獎銀獎（永續共融性別友善公廁），Red Dot Award 紅點設計獎的品牌與傳播獎，也在美國紐約Architizer.co在線建築師網站所舉辦的2021 Architizer A+Awards贏得最受歡迎獎等。

羅婉庭細數，侯友宜上任後立即兌現承諾，鐵腕整飭了30、50年都無法解決的城市發展和治理難題，包括五股垃圾山、泰山塭仔圳市地重劃工程，打造五股夏綠地重現市民眼前，解決污染、公安、違建和違法工廠問題，重整塭仔圳則為新北提供2.6個信義計畫區、5個大安森林公園的城市發展面積，即將打造台灣「新國門」。

羅婉庭再指出，新北市在交通軌道建設部分，三環六線交通建設，2020年已完成淡海輕軌第一期，以及環狀黃線營運通車。安坑輕軌也將於今年底通車，4年內新北境內增加26公里軌道建設和26座車站，達成總計93公里78座車站的軌道交通具體成果。依照目前已核定計畫施工到2030年，則可實現新北市捷運路線達到139公里121座車站，每10萬市民享有3座車站。讓新北與東京的3.1座、首爾的3座並駕齊驅，並超越新加坡的2.2座，成為便捷交通建設的國際級都會城市。

至於基層建設發展，羅婉庭表示，侯友宜貫徹行動治理、簡政便民的政見，親自走遍29區，傾聽1,032位里長心聲，累計舉辦近2百場座談會。「市民的小事，就是市府的大事」，侯友宜3年多來皆秉持這樣的態度做事。

在經濟推動方面，新北市108-110年新設立公司登記家數及資本額皆名列前茅，3年間平均每人可支配所得亦成長超過1成，中小企業家數持續成長並於109年成為六都第一，顯示多元的輔導方案使新北市成為中小企業設點的首選。營利事業家數 24萬8,281家，六都第一 ，中小企業創造就業人數 149萬人，也是六都第一。

值得注意的是，新北市108年起率地方政府之首成功向中央爭取「新北市工業區立體化」，現已通過59案，為全台核定數最多之縣市，總樓地板面積72.4萬平方公尺，新增加總樓地板面積20.4萬平方公尺；而工業區都更案件則為53件，申請面積約43萬平方公尺，預估可供給樓地板面積逾72萬坪。109年完成19件招商案，簽約金額達到224億元，奪下109年度財政部民間參與公共建設地方政府冠軍，成為當年度「招商王」。

最後，羅婉庭強調，如侯友宜所言「做比說重要」，正當林佳龍團隊忙著政治操作惡意攻擊，市府上下則正與29區區長及1032名里長馬不停蹄，努力實踐2030年願景規劃大小建設。林佳龍看到單一數據見獵心喜，急著操作風向，卻刻意忽略其他眾多具公信力的媒體調查以及市府獲得的國內外獎項肯定，更忘了自己台中市任內的末段班成績 ，如此缺乏反躬自省能力 ，只會以選舉操作抹煞所有基層公務員付出的心血和汗水，林佳龍的無心和分心 ，都會被市民一一被看穿。
 

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
快訊／蛇蠍女聯手25歲小王殺夫焚屍　無期撤銷改判16年
大哥假釋恐生變！出獄接風「囂張放炮嗆警」　14人被逮
快訊／新北警痛毆路人！　亂抓人畫面曝光
快訊／曾任3總統御醫！　心臟權威姜必寧離世
女蛇頭狂送23台灣妹去柬埔寨！　竟30萬交保...檢方抗告
跨聯盟籃球賽爆衝突！　他出拳轟頭遭奪權出場
快訊／TOYOTA台灣「5新車售價調整」　名單一次看
和美小兄妹「生母不願扶養」　可憐內情曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭批「起乩」！蔣萬安：陳時中聽到疫苗採購就「見笑轉生氣」

迴力鏢再次重擊林佳龍！　侯市府：不容「路過的人」抹煞基層努力

「像念經一樣」　林佳龍批侯友宜一再答非所問：我很挫折啊

高虹安被抓包畢業4年還在改論文　民進黨：偷吃記得擦嘴？

陳時中稱「當市長不會強拆蔣公銅像」　蔣萬安：這不是迫切的議題

高虹安被轟歧視落淚　她不領情：市民幹嘛選一個愛哭的小祖宗？

陳時中酸「不見蔣去提告」　蔣萬安：我就是黨團成員

蔡英文請假視察花東　民進黨中常會邀專家談震災：強化災防體系

「台中，您還好嗎？」　蔡其昌公布第2波CF

教科書等級反擊！公民教師列「高虹安3大絕」狂讚：戰力滿點

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

佩甄深夜崩潰爆哭！揭醫師娘辛酸　PO文怨老公：為什麼沒時間陪我

女王愛犬柯基來送行！在溫莎城堡目送靈柩離開

遭批「起乩」！蔣萬安：陳時中聽到疫苗採購就「見笑轉生氣」

迴力鏢再次重擊林佳龍！　侯市府：不容「路過的人」抹煞基層努力

「像念經一樣」　林佳龍批侯友宜一再答非所問：我很挫折啊

高虹安被抓包畢業4年還在改論文　民進黨：偷吃記得擦嘴？

陳時中稱「當市長不會強拆蔣公銅像」　蔣萬安：這不是迫切的議題

高虹安被轟歧視落淚　她不領情：市民幹嘛選一個愛哭的小祖宗？

陳時中酸「不見蔣去提告」　蔣萬安：我就是黨團成員

蔡英文請假視察花東　民進黨中常會邀專家談震災：強化災防體系

「台中，您還好嗎？」　蔡其昌公布第2波CF

教科書等級反擊！公民教師列「高虹安3大絕」狂讚：戰力滿點

台灣首所高校長榮中學　盛大舉辦137週年校慶活動

美英德捷同聲譴責！普丁宣布「部分動員」　各國反應一次看

張國煒不領薪水、不領董事酬勞　星宇航空自家董監事也都沒領董監酬勞

高雄排水溝驚見「魚群翻肚」...連鴨子也慘成浮屍　環保局說話了

14歲少女離奇失蹤「全身彈孔」陳屍家附近　與18歲男遭行刑式射殺

NARA Thai高雄首店9／24開幕　10／10前4人同行送涼拌木瓜絲

重返921震爆點　蔡培慧：若當選結合地方創生推導覽防災教育

越南恐怖作品《The Death》獲極度好評　日玩家點破真相：開發者是百萬YTer

曾怒嗆粉絲幻想症！黃子韜又被拍「帶徐藝洋回家」　網友留言酸爆

國1北上315.4公里匝道車禍！　聯結車失控側翻...1人受傷

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

政治熱門新聞

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

蔣孝嚴緋聞女主角是誰？　周玉蔻曝關鍵字網驚：核彈級的新聞

高虹安諷「中華大學夜間部」起爭議　今晨鞠躬致歉

周玉蔻喊話蔣萬安驗DNA　「你若是蔣家孫子我給你下跪一百次！」

快訊／高虹安哭了　委屈被貼「戰學歷」

這縣市重陽禮金最高爽領「現金1萬」

高虹安幼稚園上BBS發文？他揪疑點

中華大、學生會「欣然接受高虹安道歉」

高虹安演講卡不卡?　學生會長曝下一步

高虹安道歉：針對林智堅「非歧視中華大學」

「跟林智堅比侮辱我」　高虹安金句反擊抄襲

蔡英文今見證嚴法師　周玉蔻提醒有些話一定要說

總統會見證嚴法師！他一看「蔡英文臉書6字」驚：有人會不開心

教科書等級反擊！高虹安3大絕戰力滿點

更多熱門

相關新聞

林佳龍：侯友宜一再答非所問「我很挫折啊」

林佳龍：侯友宜一再答非所問「我很挫折啊」

《天下雜誌》昨公布2022縣市長施政滿意度，其中新北市長侯友宜從2020年第2名跌到今年第9名，民進黨新北市長候選人林佳龍批侯無力又分心，當然會退步，侯的競辦則反擊林掩耳盜鈴，在台中市長任內滿意度幾乎倒數。對此，林佳龍回應，侯友宜的發言人攻擊他，企圖轉移焦點，但還是要回到對市政的檢驗，只是像念經一樣地講安居樂業，且一再答非所問，「我真的很挫折啊」。

高虹安被抓包改論文　民進黨：偷吃記得擦嘴？

高虹安被抓包改論文　民進黨：偷吃記得擦嘴？

蔣萬安：拆蔣公銅像不是迫切的市政議題

蔣萬安：拆蔣公銅像不是迫切的市政議題

「台中，您還好嗎？」蔡其昌公布第2波CF

「台中，您還好嗎？」蔡其昌公布第2波CF

陳時中酸「不見蔣去提告」　蔣萬安：我就是黨團成員

陳時中酸「不見蔣去提告」　蔣萬安：我就是黨團成員

關鍵字：

2022九合一大選2022新北市長侯友宜林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面