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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭批像「起乩」　蔣萬安回擊陳時中：聽到疫苗就「見笑轉生氣」

▲▼ 蔣萬安下午出席台北市商業總會座談會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲蔣萬安下午出席台北市商業總會座談會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中20日接受廣播節目「寶島全世界」專訪表示，國民黨台北市長參選人蔣萬安現在看起來像「起乩」，質疑不曉得蔣做過幾年律師？應該公布自己做過哪些成功案例，讓大家聞香一下。對此，蔣萬安今（21）日回應，陳時中對於民眾真正在乎的公共議題，包含疫苗採購「又見笑轉生氣」。

蔣萬安今（21）日下午出席台北市商業總會座談會。媒體問及被陳時中批評講話像起乩。蔣萬安回擊，對於慈濟遭惡意抹紅，陳時中不發一語，又對於民眾真正在乎的公共議題，包含疫苗採購，卻又見笑轉生氣，「蔡英文總統今天要見慈濟的證嚴法師，她要如何解釋陳時中說慈濟被利用？」

蔣萬安也強調，真正的不理性，反而是當民眾希望公開透明、希望了解納稅錢去處，結果陳時中卻一再隱瞞，更為特定廠商護航，「要解決民眾疑慮的方法非常簡單，就公開所有的疫苗資訊，受外界公評！」

至於陳時中自稱早就居安思危、提出都更政策；蔣萬安強調，自己早在8／16參訪信維整宅時，就提出公辦都更三箭「早進場、擴量能、增彈性」的具體政見；昨日也針對日前發生的地震，提出防災政見，「未來我們會持續地端出政策牛肉，讓市民朋友了解我對台北市政，是有很具體擘劃的願景跟計畫」。
 

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