高雄排水溝驚見「魚群翻肚」...連鴨子也慘成浮屍　環保局說話了

▲高雄大寮排水溝驚見「魚群翻肚」，沿岸也能看到鴨子的屍體。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

記者賴文萱／高雄報導

大寮水汙陰影再起？高雄市議員邱于軒近日接獲民眾陳情，位於新厝里林內路（鳳林路邊）的大排水溝裡，有大批魚群翻肚暴斃，甚至還有鴨隻死亡，懷疑附近有不肖廠商排放汙水。對此，高雄市環保局表示，經查為附近砂石業者從事洗砂作業時排出廢水，但設施沉澱效果不佳造成汙染，將依水汙法規定裁處6萬~2000萬罰鍰。

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▲▼高雄大寮排水溝驚見「魚群翻肚」，也能看到鴨子屍體漂浮水中。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

邱于軒在接獲陳情後，由服務處同仁到現場查看，發現大排水溝裡出現大批魚群翻肚，沿岸都可以看到鴨子的屍體，連適應力最強的琵琶鼠也全部死光。她聯絡環保局處理後獲得回報，是鄰近工廠在從事洗砂作業時，不慎將泥水流入大排水溝，造成汙染已依法告發。

環保局回應指出，19日接獲通報大寮區大崎腳橋附近水色呈現明顯混濁，且有大量死魚，經查為附近砂石業者從事洗砂作業時，將廢水收集至沉澱池進行沉澱後排出，但設施沉澱效果不佳，使得混濁之泥水流入大寮在來排水溝，造成汙染。

▲▼連適應力最強的琵琶鼠全部死光，邱于軒質疑應該還有其他汙染源。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

環保局當場命該公司立即停止排放廢水行為，並採集廢水送驗，後續待水質分析結果，依水汙法規定可裁處6萬~2000萬罰鍰並予以停工。此外，水利局已於現場持續打撈死魚。

但邱于軒質疑，應該還有其他汙染源，如果只是單純的泥沙量過高而導致河川溶氧不足，不可能連鴨子也會死亡，希望環保局往上游追查，抓出偷排的廠商。