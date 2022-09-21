省荷包！量販連2周「指定商品加1元多1件」　衛生紙、洗衣精都有

▲量販店限時2周「加1元多1件」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

婆媽們看過來！量販最新「下殺優惠」來了，即日起至10月4日限時2周祭出「600款民生用品加1元多1件」，包括米、油、衛生紙、清潔用品等通通有，加碼還推指定罐裝咖啡、咖啡環保杯同享加1元多1件優惠，趕緊先省一波荷包再說。

▲自有品牌加碼推滿額現折優惠。

愛買全門市祭出最新限時優惠，即日起至10月4日推「600款指定民生用品加1元多1件」，包括米、油、麵、水餃、飲料、餅乾、清潔用品、衛生紙、廚房紙巾、洗衣精等通通無限量加1元多1件，還有30款指定咖啡商品也享加1元多1件優惠，像是罐裝咖啡、咖啡沖泡商品、咖啡環保杯等都有，自有品牌商品則加碼推「滿額現折」優惠，凡購買自有品牌商品單筆滿499元現折50元，單筆最高現折250元。

▲家樂福咖啡買1送1。

另，同樣為迎接世界咖啡日，家樂福自有咖啡品牌「Inlove Café」也祭出最新限時優惠了，即日起至10月1日限定15天爽喝「美式買1送1」，全台門市包括247間超市、55間量販店通通有（13間量販店因設備目前尚未有咖啡機），把握機會喝。

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