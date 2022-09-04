麥當勞、肯德基全買1送1！9大速食店「9月最新優惠」懶人包

▲9大速食店最新優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

速食控快收下！《ETtoday新聞雲》幫整理9大速食店最新「9月限定優惠」，像是麥當勞、肯德基、漢堡王通通能爽吃買1送1，還有烤半雞第2件打5折、比薩買大送大、1元雞塊等超殺好康，趕緊揪團吃一波。

▲麥當勞歡樂送吃指定餐點買1送1。

●麥當勞

麥當勞即日起至9月27日祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「FREE」，即可享有「10塊麥克雞塊」、「中杯經典那堤」（2擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

另，「深夜食堂」第2波至9月27日開跑，期間每日晚上10點至凌晨3點，只要使用歡樂送訂餐即可享「雙人套餐下殺8折吃」，內含2塊麥脆雞腿+10塊麥克雞塊+大包薯條+2杯38元冷／熱飲，提醒該套餐限定深夜時段販售，門市、外送平台不參與此活動。

▲肯德基宣推7大點心買1送1。（圖／記者林育綾攝）

●肯德基

肯德基即日起至9月7日祭出「7大點心買1送1」優惠，只要輸入專屬代碼即可享有小確幸，品項有「4塊上校雞塊（40376）」、「香酥脆薯（40378） 」、「雙色轉轉QQ球（40377）」、「莓果奶酥撻（40380）」、「草莓起司冰淇淋大福（40379）」、「仲夏QQ凍檸茶（40381）」及「白桃QQ氣泡飲（40381）」等；加碼至9月19日前在全台門市、官網還推「蛋撻熟客卡」活動，可享「買1張送1顆蛋撻、買3張送6顆蛋撻」等小確幸，買愈多、送更多。

另於指定門市祭出「加1元多吃1件」優惠，只要使用「免下車快取GO」服務，選購任一桶餐再加1元送冬蔭功坤咔香辣脆雞1塊，或4塊上校雞塊1份（2擇1），若點購XL套餐加1元則可多吃原味蛋撻1顆，一共有13家可使用該服務，分別是中和員山、淡水竹圍、桃園大溪、桃園大竹、苗栗竹南、台中清水、台中潭子、雲林虎尾、彰化和美、南投草屯及嘉義民雄等店。

至於「PK雙饗卡APP」則也有超狂限定好康，周二（9月6日）、周四（9月8日）上午10時推「中秋草莓大福禮盒199元」、「4塊雞雙饗中秋團聚餐下殺41折」及「49折吃中秋壓軸A餐10塊雞肉」等3大優惠，每款、每天限量100份，且開放轉贈功能。

▲漢堡王激省優惠券。

●漢堡王

漢堡王最新「霸王省優惠券」開吃了，一共祭出7大系列共34種優惠，其中，肯定要搶吃超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、香濃起司脆雞堡、中杯可樂、中份薯條、辣薯球全買1送1，再來是超俗個人餐56折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，加9元則能吃到花生培根牛肉堡+雞塊及中杯可樂，通通省到不行。

除外還有「銅板超值選」、「雙人激省餐」、「多人分享餐」、「超值早安餐」以及「期間限定」等優惠，整張券可是現賺超過2200元，即日起至10月31日限時開吃；且於官網消費消費券內商品，滿額再輸入專屬優惠碼還可享好禮3選1，滿滿199元輸入「BKSALE」送中份辣薯球、滿399元輸入「BK399」送中份洋蔥圈、滿399元輸入優惠碼「BKFREE」則可享免運。

提醒該活動不適用於航站一、華納店、美麗華、樹林秀泰、台中秀泰、淡水新市、兒童樂園、微風南山、微風北車、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市。

▲21PLUS、21風味館祭出青花椒麻烤半雞第2件5折吃優惠。

●21PLUS、21風味館

21PLUS、21風味館即日起至9月11日祭出「青花椒麻烤半雞第2件5折吃」優惠，等於整隻烤雞直接下殺75折就能吃到，青花椒麻烤半雞是以青花椒、花椒、辣椒與胡椒等香料熬製成青花椒麻醬後搭配雞肉，口感酥麻又帶有辛辣感，超級涮嘴，且foodomo美食外送平台也同享優惠，把握機會吃。

●必勝客

必勝客於「PK雙饗卡APP」祭出超殺優惠，周二（9月6日）、周四（9月8日）上午10時推「限定口味小比薩55折吃」、「48折中秋小聚雙主餐券」及「中秋夏威夷烤雞券下殺38折」等3大優惠，每款、每天限量100份，還開放轉贈功能。

另於全門市、官網祭出限定「比薩外帶買大送大／外送買大送小」，加碼還有使用悠遊卡爽吃「外帶小比薩買1送1」、「外帶個人比薩第2個半價」等優惠。

▲達美樂買比薩送可樂。

●達美樂

達美樂即日起至9月11日於官網／APP祭出「外送3個小披薩499元」或「外送3個大披薩799元」就送大可樂1瓶，限量3萬瓶，且全台還免外送費；另加碼還有周二、周六限定吃「外送大／小披薩買1送1」，以及「外帶大／小比薩半價吃」、「外送買大披薩送小披薩」等優惠。

●拿坡里

拿坡里9月8日至9月21日於全門市祭出外帶內用「大披薩下殺69吃」、「6塊炸雞／烤雞下殺77折吃」，另加碼還有加點優惠，可用29元、49元、69元等價格加購指定飲品、脆薯、烤雞翅、雞塊等點心。

●頂呱呱

頂呱呱即日起至9月30日於全門市祭出「99元套餐」組合，一共有2款套餐下殺66折吃，包括「輕饗炸雞餐」，內含1塊原味炸雞、1份地瓜薯條、1杯35元飲品，以及「輕饗呱呱包餐」，吃得到1個呱呱包、5塊阿勇雞塊、1杯35元飲品，通通只要用99元就能吃到。

●摩斯漢堡

摩斯即日起至10月31日祭出「周二咖啡日」，期間只要在每周二早餐時段購買中杯「摩斯咖啡」，搭配「番茄吉士蛋堡、培根雞蛋堡、火腿歐姆蛋堡」任選1，即可享優惠價65元。

【你可能也想看】

►口味不限！ 超商周末限定「霜淇淋買1送1」連吃3天

►薯條、漢堡買1送1！速食店「激省優惠券」開吃了 還有百元小套餐

►漢堡王買1送1！foodpanda「9月超殺優惠碼」來了 肯德基也祭優惠