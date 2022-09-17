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深夜點「保險套+豆漿」組合超夯！人氣「外送生鮮雜貨」大公開

▲▼2021企業品牌聲望大調查,foodpanda。（圖／品牌提供）

▲熊貓超市熱門生鮮雜貨大公開。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

自疫情爆發以來，除了三餐需要依賴外送外，外送生鮮雜貨需求也狂飆，外送平台「foodpanda」自2019年首推虛擬超市，並自建倉庫以提供一條龍服務搶進生鮮雜貨市場，目前全台已有36間熊貓超市，提供超過5000種商品選擇，業者更首度公開最熱門「人氣生鮮蔬果」，還意外發現深夜保險套加豆漿竟是賣最好的組合。

foodpanda「熊貓超市」強打生鮮雜貨24小時隨時送、20分鐘送到家，今年業績對比2019年已有400%成長，需求明顯大增，foodpanda零售事業總監何禮旭指出「即時救援需求」、「少量無負擔」及「商品多樣性」是民眾買單關鍵，且看好生鮮外送市場，今年也將設立「pandaglobal」專區，引進多種異國商品，讓消費者輕鬆就能買到國外夯品。

▲▼foodpanda生鮮蔬果產地公開。（圖／記者蕭筠攝）

▲「杏鮑菇」搶下業績冠軍王。

「人氣生鮮蔬果榜單」也首度公開，其中，水果類銷量王是「台灣山蕉」，而像是蘋果、奇異果、香蕉、葡萄為4大水果天王，生鮮蔬菜熱門TOP3依序為高麗菜、青江菜、青花菜；並觀察到「菇類」為生鮮品項中表現最亮眼種類，其中，葷素食皆可食用的「杏鮑菇」搶下業績冠軍王，而百搭「金針菇」則坐上銷量王寶座，可以看出民眾大多喜歡方便、好處理的食材。

除外，同時也觀察到深夜銷量成長最好的是「保險套」，且最常搭配「豆漿」一起買，十分有趣，而保鮮要求極高、家中用量大的「牛奶」也是定期補貨品項之一。

▲▼Uber Eats「10大台味」限時買1送1。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats日前公開10大熱門台味。

另一外送平台「Uber Eats」日前則公開平台上「10大熱門台味」，其中，最狂的非「鹹酥雞」莫屬，餐期期間平均每24秒就有1人下單，而熱門飲品「珍珠奶茶」可是有人在1周內點了高達74次，統計今年1至5月已賣出158萬杯：主食部分「米糕」單月就可賣出近1萬碗，「小籠包」自2016年至今則賣出近19萬籠、超過100萬顆小籠包，空蒸籠層層堆疊可是高達38棟台北101，超級熱門，而還有「牛肉麵」、「肉圓」、「麻辣臭豆腐」、「滷肉飯」、「刈包」等通通在榜上。

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