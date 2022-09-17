小確幸快收！　量販超市「美式買1送1」爽喝15天

▲量販店美式咖啡買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡小確幸喝不停！為迎接10月1日世界咖啡日，就有量販店、超市驚喜祭出「咖啡買1送1」優惠，即日起限時15天爽喝「美式買1送1」，且不限冷熱，趕緊筆記；另，超商這周末也有極選美式買1送1，通通不能放過。

搶先迎接世界咖啡日，家樂福自有咖啡品牌「Inlove Café」祭出最新限時優惠了，即日起至10月1日限定15天爽喝「美式買1送1」，全台門市包括247間超市、55間量販店通通有（13間量販店因設備目前尚未有咖啡機），把握機會喝。

▲全家指定咖啡限時買1送1。

另，全家全門市即日起至9月18日爽喝「Let's Café大杯極選美式買1送1」，凡於門市購買大杯極選美式就送「大杯極選美式兌換券1張」，不限冷熱、不限購買杯數，但限原店兌換，提醒兌換券須在9月19日至9月25日期間換完；另，期間再加碼喝「私品茶仙女珍珠紅茶買1送1（冷熱不限）」。

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