明天開吃！超商限時3天「霜淇淋買1送1」　口味任選

▲超商霜淇淋買1送1吃3天。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸又來了！全家宣布祭出限時3天「霜淇淋買1送1」優惠活動，且不限口味，明（16）日準時搶吃；全門市更加碼推指定雪糕也推買1送1，把握機會囤一波。

全家9月16日至9月18日連3天於全門市祭出「Fami!ce霜淇淋買1送1」活動，且不限口味，無論想吃招牌「小農鮮奶霜淇淋」，還是最新「東方美人霜淇淋」或一次嗑爆2口味的「胖胖版綜合款」一次滿足，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠；且全門市還加碼推「森永牛奶糖珍珠雪糕、森永紅豆牛奶糖雪糕」也有買1送1。

▲翰林茶館9月限定2大飲品優惠快收下。（圖／翻攝翰林茶館官方粉絲團）

除了嗑冰外，來杯手搖飲肯定也超滿足！翰林茶館即日起至9月30日於全門市祭出外帶限定「特大杯檸奶香綠茶第2杯半價」優惠，以及至鱷魚騎士也有「綠豆沙牛奶第2杯半價」共2大飲品優惠，提醒須於APP「票券優惠」中領取優惠券才可享優惠。

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