日本賣翻「炸腿排」台灣也有了！　超商最新「隱藏版美食」一次看

▲超商最新「隱藏版美食」一次看。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

夜市小吃、日本賣翻烤炸物通通有！看準台人熱愛熟食、烤炸物，有超商一口氣網羅多款特色美食，不僅有夜市必吃黃金翅包飯、13香熟烤二節翅等，更首賣日本人走進超商必吃的國民美食「黃金雞腿排」，不用飛出國就能輕鬆吃到，以上熟食於指定門市限定販售，趕緊先打開APP搜尋一波。

▲日本賣翻「黃金雞腿排」台灣也有了。

▲夜市小吃「翅包飯」也搬進超商。

全家最新「烤炸物熟食」專區來了，一口氣網羅高達40款罪惡美食，包括蒸雙色玉米、肉桂捲、千層餅等，其中，最新開賣必吃的就是日本全家賣翻的「黃金雞腿排」，香酥外皮搭配雞腿肉，熱熱吃超過癮，全台目前只有20間門市買得到。

▲▼熱狗、葡式蛋塔也有。

加碼吃一系列夜市小吃，首推「黃金翅包飯」，嚴選台灣本土雞肉去骨後包進台梗9號米，再以簡單辛香料調味，每一口都能吃到鮮嫩雞肉、飽滿米飯，還有像是右香檸檬蝴蝶棒腿、13香熟烤二節翅、熱狗等；至於點心櫃則新出有著濃郁蛋香的「葡式千層蛋塔」，通通不能放過，以上熟食商品限定販售，可至APP地圖趣搜尋販售門市。

▲▼7-11近日也開賣2款爆餡泡芙。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日也開賣全新2款「昂舒巴黎爆餡泡芙」，通通有雙重口感吃法，從冷凍取出馬上吃彷彿在吃冰淇淋一般，稍微回溫後則是類似奶油的滑順感，罪惡到不行，首推基本「香草口味」，是以法國進口香草籽醬搭配日本卡士達醬，咬下就爆出滿滿內餡，還有濃郁「巧克力口味」，特意選用純正比利時巧克力調製卡士達內餡，苦甜適中，趕緊衝吃。

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