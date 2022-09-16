今天搶喝！　超商連3天「大杯極選美式買1送1」

▲全家指定咖啡限時3天買1送1（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收下！全家即日起於全門市祭出限時3天「Let’ s Café大杯極選美式買1送1」優惠，不限冷熱、購買杯數，加碼再喝「私品茶仙女珍珠紅茶買1送1」，先揪同事衝一波。

全家全門市9月16日至9月18日連3天推「Let's Café大杯極選美式買1送1」，凡於門市購買大杯極選美式就送「大杯極選美式兌換券1張」，不限冷熱、不限購買杯數，但限原店兌換，提醒兌換券須在9月19日至9月25日期間換完；另，期間再加碼喝「私品茶仙女珍珠紅茶買1送1（冷熱不限）」，通通不能放過。

▲7-11於APP祭出限時咖啡優惠。

另，7-11即日起至9月21日於OPEN POINT行動隨時取祭出限時咖啡優惠，優惠品項有CITY CAFE蜂蜜拿鐵（冰／熱）任選7杯400元、CITY CAFE風味飲任選7杯325元（限65元系列指定商品，含大杯冰皇家伯爵拿鐵、大杯冰太妃焦糖瑪奇朵、大杯冰焙烤榛果風味拿鐵、大杯冰巧克力可可歐蕾、大杯冰脆酷摩卡咖啡）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）7杯300元、CITY TEA現萃茶香鑽水果茶7杯350元。

【你可能也想看】

►日本賣翻「炸腿排」台灣也有了！ 超商最新「隱藏版美食」一次看

►麥當勞、肯德基全買1送1！9大速食店「9月最新優惠」懶人包

►衝了！「PAUL草莓千層派買1送1」只有3天