健身妹穿瑜珈褲約會！被男友嫌惡「丟臉」會有駱駝蹄　網看照傻了

▲女網友穿瑜珈褲去約會，被男友罵「丟臉」，圖非當事人。（示意圖／翻攝自unsplash免費圖庫）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近年健身風氣盛行，路上可見不少妹子穿著貼身的瑜珈褲上街，但仍有許多人無法接受。近日，一名女網友表示，她穿著運動內衣、瑜珈褲及小外套跟男友出門約會，卻被對方嫌棄「難看」、「丟臉」，說這樣穿會有內褲痕及駱駝蹄等，讓她無法接受，認為男友在暗示她身材不好。

該名女網友在網路論壇《Dcard》發文表示，她最近養成上健身房運動的習慣，因此跟男友約會後若會去健身房，就會直接穿著運動內衣、瑜珈褲赴約，如此一來就不用再次換衣服。沒想到，這套穿搭卻被男友嫌棄，讓她忍不住感嘆「你離我最近還看不出沒駱駝蹄？」

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▲原PO不管男友的話，決定要穿自己喜歡跟舒服的穿搭，圖非當事人。（示意圖／翻攝自Pixabay免費圖庫）



該名女網友表示，她會先挑過運動內衣及瑜珈褲才出門，因此腹部、屁股都沒有出現神秘三角地帶，運動內衣也不低胸，甚至她有搭配外套遮蓋，「路上穿的比我露更多好嗎？還是男友在暗示我身材撐不起來？」

網友看完紛紛留言，「身材好這樣穿沒毛病」、「你男友太保守，國外這樣穿很正常，IG隨便滑一堆」、「我也會這樣穿，自己喜歡就好」、「我是覺得不得體，至少褲子換一件，我自己觀察能接受瑜珈褲外穿的年輕人大概一半一半吧，中老年人就幾乎都不能接受，別人穿的話我也會尊重友善包容，但跟我同行的人不要這樣就好」。

也有人分享，「前運動服飾店店員路過，其實只要挑對尺寸、剪裁版型，基本上這些問題都不會有，穿無痕內褲，這些都可以避免尷尬的駱駝蹄和內褲痕跡，也可以修飾身材！小經驗分享給原PO～因為我也很愛這樣穿上街，幫補血」

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