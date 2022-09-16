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館長權威說明：臥推壓頸部「起槓就錯」　史密斯訓練機更難出事

記者林彥臣／綜合報導

台中烏日15日發生健身房女會員使用機械式臥推槓（史密斯訓練機），導致頭部受傷意外，甚至一度失去生命跡象。對此館長陳之漢在當天晚上的直播中就說明，臥推壓到頭頸部，代表起槓姿勢就錯誤。

館長指出，台灣發生過2、3次臥推壓到頸部的意外，尤其使用的又是史密斯訓練機，落點是固定的，而且又有「安全保險」或「護槓架」保護，如果壓到頭或頸部，那就代表起槓位置是錯誤的。

▲▼館長說明，臥推如果壓到頸部，代表「起槓位置」就錯了。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

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▲館長說明，臥推如果壓到頸部，代表「起槓位置」就錯了，正確位置應該在胸口。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長進一步說明，在練臥推的時候，槓位落下的位置應該是在胸口，也就是乳頭的上下方處，就算脫槓了，也應該是落在胸口，不是落在脖子上。

▲▼台中World Gym發生意外，女疑似使用臥推槓鈴當場失去生命跡象。（圖／記者許權毅翻攝）

▲史密斯訓練機一般來說是公認的新手專用器材，其實相對安全，發生嚴重的意外也相當匪夷所思。（圖／記者許權毅翻攝）

館長強調，史密斯訓練機是公認的「小白」專用，也就是新手專用訓練器材，對於不太會臥推、深蹲、硬舉但又想練這些動作的新手，就可以用這種機器，連這樣的器材都可以差點搞出人命，實在很匪夷所思。

館長也呼籲，在健身房如果想突破自己的極限，可以找現場的教練或其他客人幫忙「護槓」，通常大部分的人都願意幫忙，

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