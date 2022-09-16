　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

點宵夜竟打開「潘朵拉盒子」！妹子淚斷5年情：一切都回不去了

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO抓包男友偷吃閨密。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／閔文昱報導

偷吃的花招百百種，現在連外送平台也會露餡，一名女網友心碎表示，自己和男友交往五年，彼此都不太會去翻對方手機跟看對話內容，不料近日拿對方手機訂宵夜，卻發現訂單記錄中有許多訂單都送往同個地址，意外打開潘朵拉的盒子，「一切都回不去了...」。

一名女網友在Dcard發文淚訴，她近日傍晚突然想吃宵夜，一旁的男友就讓她自己拿手機訂，結果點完後她卻在結帳的頁面發現一個很熟悉的地址，回翻訂單記錄也顯示許多訂單都送往同個地方，讓她頓時起了疑心，馬上查看message紀錄，才知道男友每天都在跟閨蜜聊天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

電話,講電話,手機,聊天,傳簡訊（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO從男友手機裡的外送APP發現熟悉地址。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

原PO表示，內容不外乎就是「我好想妳」、「我想抱妳」等這類煽情的話，但這些時後她都待在男友身邊，「他在講這些話的時候，我們還躺在同一張床上呢，我怎麼都沒有發現呢？」為此，她和男友吃完最後的一頓宵夜後，也馬上起身收拾東西，並說了一句「原來你的熊貓都拿來訂外送給我閨蜜啊」後轉身就走，留下一臉錯愕的前男友。

原PO坦言，雖然她看似勇敢，但這次事情也讓她馬上就掉下了眼淚，「看著他無數個道歉的訊息跟電話，滿滿的未接來電跟未讀訊息，手機螢幕還是我們笑得很開心的合照，好諷刺，原來這就是被好友跟男友同時背叛的感覺。」她也委屈地說，「我好蠢...如果今天沒有說要吃宵夜，不是我用手機的話，我是不是都不會發現這一切呢...」。

貼文一出，不少網友紛紛留言安慰，「妳很勇敢，而且應該要慶幸自己有發現！真心付出的感情不應該浪費在那些不懂得珍惜的人身上」、「假閨蜜，真歸me，心疼妳拍拍」、「你應該要慶幸花了一杯豆漿跟一份油條的錢看清一個人渣」、「冥冥中註定了妳看到他手機的秘密，是時候離開了，說到底妳還算是幸運的」。

▼原PO事後更新，感謝網友的安慰。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO事後更新，感謝網友的安慰。（圖／翻攝自Dcard）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

ET快訊
KID公開寶寶性別！　派對現場曝光粉嗨爆
勃起硬度分4級　正常「摸起來像這水果」
劉德華曾曝「這輩子最後悔接演的片」　哽咽嘆：片酬花得不安心
查爾斯「幽會卡蜜拉」呻吟喊：想當你的棉條　鹹濕對話全錄下

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首批「莫德納次世代疫苗」抵台！80.4萬劑估24日起配送

OL讀英文遭同事嗆「老了才唸書」！網友反讚：這樣很好啊

點宵夜竟打開「潘朵拉盒子」！妹子淚斷5年情：一切都回不去了

台灣2020年至今「沒有颱風登陸」　恐首次創下新紀錄

佛心早餐店！她挑這時間進去只花20元　網笑：難怪每天遲到

比借錢不還更狠！黑心律師曝友人「1句話」超傷：發誓再也不借

他問老鳥上班都不帶背包？一眨眼就消失　內行人：必備技能

下車「卡片餘額負數」被司機要求補錢　大批苦主湧入狂喊被騙過

老公吵著要PS5遊戲機！　妻用這台「骨董電玩」秒征服

台南健康嘉年華　麻豆新樓護理之家凱比機器人吸睛

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

男為拍照「背起瀕危綠蠵龜」　被罵翻還辯：想和牠交朋友

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

巨蜥「被狗嚇到」緊抱電線桿　汪飼主急叩救援：怕牠觸電

長沙大廈大火

撞擊瞬間曝光！名醫王群光「紅燈過馬路」　遭機車猛撞送醫不治

首批「莫德納次世代疫苗」抵台！80.4萬劑估24日起配送

OL讀英文遭同事嗆「老了才唸書」！網友反讚：這樣很好啊

點宵夜竟打開「潘朵拉盒子」！妹子淚斷5年情：一切都回不去了

台灣2020年至今「沒有颱風登陸」　恐首次創下新紀錄

佛心早餐店！她挑這時間進去只花20元　網笑：難怪每天遲到

比借錢不還更狠！黑心律師曝友人「1句話」超傷：發誓再也不借

他問老鳥上班都不帶背包？一眨眼就消失　內行人：必備技能

下車「卡片餘額負數」被司機要求補錢　大批苦主湧入狂喊被騙過

老公吵著要PS5遊戲機！　妻用這台「骨董電玩」秒征服

台南健康嘉年華　麻豆新樓護理之家凱比機器人吸睛

外役監新門檻出爐！　法務部：強盜等重大暴力犯不得遴選

送女王最後一程！　貝克漢「排隊13小時」見到靈柩不捨落淚

曾心律不整！7屆全明星長人可能退休　籃網補內線該考慮魔獸

吳哲源踢館味全龍　伍鐸本季首度先發

首批「莫德納次世代疫苗」抵台！80.4萬劑估24日起配送

烏克蘭收復城鎮發現450座墳塚　教宗挺各國援烏抗俄

陳庭妮踩首賣毛毛高跟鞋挑戰性感極限　偏愛「露2處」曲線最加分

美國希望2035實現大規模「浮動海上風電計劃」　與歐洲亞洲競爭

潤娥《黑話律師》哭戲「看到雞皮疙瘩」　李鍾碩金柱憲鬥智...他笑容超毛

生活熱門新聞

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

重陽節要發錢了　住這縣市爽領9千元

台灣2020年至今無颱風登陸　恐創下新紀錄

點宵夜竟打開潘朵拉盒子！妹子淚斷5年情

「冷凍水餃哪家最頂」內行推爆1家：不沾醬也超讚

南瑪都挑戰強颱　挾雨彈「連炸3天」　

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

巨乳妹回憶甩蜜蜂　「1動作」全場暴動！

佛心早餐店！她挑這時間去只花20元

安全期無套！女友懷孕他不認「跟男生亂來」逼墮胎

電線桿旁心碎一幕！網看懂他「心裡下大雨」

宜蘭女開霍爾的移動超跑趴趴走！在地人曝內幕

好市多「玩具飛空中」再也沒回來！網笑：退貨都無法

更多熱門

相關新聞

男「寄生女友家」白吃白喝！她被求歡急落跑

男「寄生女友家」白吃白喝！她被求歡急落跑

不少人喜歡和另一半黏在一起，但也不應該太過分。一名女子先前讓男友到家中作客，但沒想到對方竟白吃白喝了4天，而且把他們家庫存的零食全部吃光，還嫌個不停。最後女方為了不想做愛，就跑到電競旅館睡覺，可是現在不知道該如何擺脫軟爛男友。

外送限定喝手搖飲買1送1、第2杯5折

外送限定喝手搖飲買1送1、第2杯5折

顧客要求跟車「找賤女人」！外送員傻眼

顧客要求跟車「找賤女人」！外送員傻眼

汪聽外送員一到「搖尾衝去領餐」

汪聽外送員一到「搖尾衝去領餐」

被男友爸媽使喚「4天剝50顆柚子」　女爆委屈

被男友爸媽使喚「4天剝50顆柚子」　女爆委屈

關鍵字：

潘朵拉盒子外送閨密男友

讀者迴響

熱門新聞

KID公開寶寶性別！派對現場曝光粉嗨爆

查爾斯幽會卡蜜拉鹹濕對話全錄下

當兵休假直擊女友滾床小王　滿地保險套

浩子罕見火大當場變臉！

勃起硬度分4級！正常「摸起來像這水果」

長沙電信大樓陷火海！室內「絕望視角」曝

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

小鬼黃鴻升離世2週年　峮峮低調PO照「天空符號」有洋蔥

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

「超想買珪藻土地墊」踩1下就乾！網抖：1成份超可怕

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

劉德華曾曝「這輩子最後悔接演的片」

南桃園臭了一整晚　元兇找到了！

老師太正被學校保全攔下！超狂背景遭起底

更多

最夯影音

更多
2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？
祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面