點宵夜竟打開「潘朵拉盒子」！妹子淚斷5年情：一切都回不去了

▲原PO抓包男友偷吃閨密。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／閔文昱報導

偷吃的花招百百種，現在連外送平台也會露餡，一名女網友心碎表示，自己和男友交往五年，彼此都不太會去翻對方手機跟看對話內容，不料近日拿對方手機訂宵夜，卻發現訂單記錄中有許多訂單都送往同個地址，意外打開潘朵拉的盒子，「一切都回不去了...」。

一名女網友在Dcard發文淚訴，她近日傍晚突然想吃宵夜，一旁的男友就讓她自己拿手機訂，結果點完後她卻在結帳的頁面發現一個很熟悉的地址，回翻訂單記錄也顯示許多訂單都送往同個地方，讓她頓時起了疑心，馬上查看message紀錄，才知道男友每天都在跟閨蜜聊天。

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▲原PO從男友手機裡的外送APP發現熟悉地址。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

原PO表示，內容不外乎就是「我好想妳」、「我想抱妳」等這類煽情的話，但這些時後她都待在男友身邊，「他在講這些話的時候，我們還躺在同一張床上呢，我怎麼都沒有發現呢？」為此，她和男友吃完最後的一頓宵夜後，也馬上起身收拾東西，並說了一句「原來你的熊貓都拿來訂外送給我閨蜜啊」後轉身就走，留下一臉錯愕的前男友。

原PO坦言，雖然她看似勇敢，但這次事情也讓她馬上就掉下了眼淚，「看著他無數個道歉的訊息跟電話，滿滿的未接來電跟未讀訊息，手機螢幕還是我們笑得很開心的合照，好諷刺，原來這就是被好友跟男友同時背叛的感覺。」她也委屈地說，「我好蠢...如果今天沒有說要吃宵夜，不是我用手機的話，我是不是都不會發現這一切呢...」。

貼文一出，不少網友紛紛留言安慰，「妳很勇敢，而且應該要慶幸自己有發現！真心付出的感情不應該浪費在那些不懂得珍惜的人身上」、「假閨蜜，真歸me，心疼妳拍拍」、「你應該要慶幸花了一杯豆漿跟一份油條的錢看清一個人渣」、「冥冥中註定了妳看到他手機的秘密，是時候離開了，說到底妳還算是幸運的」。

▼原PO事後更新，感謝網友的安慰。（圖／翻攝自Dcard）