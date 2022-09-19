她才收到i14就被男友趕走！只因「2女1男要過夜」　網揪出疑點

▲男友送iPhone 14 Pro Max。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

蘋果iPhone 14系列手機終於開賣，不少人會買來送給另一半。一名女網友就說，最近收到男友送的iPhone 14 Pro Max，但沒想到才剛收下，下秒對方就把她趕回自己家住，原因是有外縣市的朋友要到家裡過夜，讓她相當傻眼，且想多問1句也會被罵，不知道該怎麼辦。不少網友看到後紛紛揪出其中疑點。

原PO表示，目前和男友同居，近日對方下班後送她一支紫色的iPhone 14 Pro Max，當作一週年禮物，對方則拿金色同款。但才剛開心收下禮物，5分鐘後對方突然要求她回家去住，因為朋友要從外縣市上來，沒有地方住，要在他們家一起打麻將過夜。

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▲男友把原PO趕回家。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO追問後得知朋友是2女1男，但想要繼續查看照片和LINE對話訊息，男友卻大發雷霆，說「如果信任我就不要再問了」。由於交往1年時間，男友從不曾帶她去認識其他朋友和同事，即使提出要求，對方也認為「沒必要」，讓她很沒有安全感，氣得不想接受對方的手機就直接回家了。

原PO也說，「身為女朋友的我，不能過問他的朋友嗎？只告知我朋友要來就要我離開，呼之則來揮之即去？拿很貴的手機送我就表示有對我好？」她認為自己只是想要問清楚而已，但對方堅持不回話，就開始設定新手機，讓她看了很傻眼，好奇是不是男女思維有差異，因此PO文詢問眾人看法。

▲原PO沒有安全感。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

不少人看到後紛紛表示，「就算朋友要來，通常也會讓女朋友先打過照面，不會趕妳走，我覺得妳缺乏安全感絕對不是妳自己的問題」、「你跟他說角色互換的話，他也會信任你嗎？最簡單的方式」、「認真說，這男友不行啦，朋友要來住也得徵得你的同意，不是趕你走」、「一支手機的錢而已沒多少，不要讓自己的尊嚴跟人格只值一個禮物、一台手機而已，相信你自己的感受」、「妳好單純，拜託醒醒，他這樣不尊重妳，妳要忍幾次」。

也有人勸原PO放生男友，「手機帶走，男友放生，可能是他給你的另類分手費」、「是我就手機帶走，男友放生了」、「你男友有鬼，他一定對這些人其中一個或多個人說謊，說他單身，他想營造假單身，真的超爛，分一分了」、「沒給妳安全感我覺得不必在一起了，日子還很長，難道要一直委屈自己」、「手機請收好，不想用賣掉也行！請轉身離開，不要浪費妳的青春！妳值得更好的」。