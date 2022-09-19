八德運動中心天花板震塌太驚悚　鄭文燦致歉：市府當然會負責任

記者楊淑媛、郭玗潔／桃園報導

台東於18日發生芮氏規模6.8地震，桃園市八德國民運動中心也傳出災情，5樓羽球場受到地震影響，天花板嚴重崩塌，造成1人輕傷，不少正在運動的民眾也嚇得鳥獸散。對此，桃園市長鄭文燦於昨日和專業技師一起到現場，針對天花板與燈光的工程進行結構鑑定；鄭文燦今19日受訪時致歉表示「市府當然會負責任」，認為一定可以查出原因，會盡最快的速度完成鑑定與修復。



▲桃園市八德國民運動中心5樓羽球場受到地震影響，天花板嚴重崩塌，事長鄭文燦表示「市府會負責」，一定會查出原因。（圖／記者楊淑媛翻攝）

針對運動中心羽球場坍塌意外，國民黨團痛批其為「豆腐渣工程」，為新竹球場翻版。對此，鄭文燦回應，運動中心於去年10月完工啟用，今年以來由營運單位使用。因為羽球場的使用率較高，營運單位於9月加裝燈光工程，避免眩光，才剛剛完成。而這次的地震造成天花板與隔音板掉落，也造成民眾擦傷，以及運動中的民眾受到驚嚇，鄭文燦表示，「我要代表市政府深深的致歉。而我昨天第一時間也到現場，並請工務局與體育局會同專業的技師，針對這個天花板與燈光的工程進行結構鑑定，以瞭解為何地震搖晃會造成掉落。」認為這起事故一定可以查出原因，會盡最快的速度完成鑑定與修復。此外，也特別請體育局會同營運單位救國團，去向受輕傷、受驚嚇的民眾慰問。

另外，國民黨團還指出，民進黨側翼把此事都推給救國團，質疑工程是否沒有驗收就啟用。對此，鄭文燦則強調「市府當然會負責任」，認為現在最重要的就是要找出原因、盡快修復，地震當然會帶來搖晃，但為什麼會斷裂，原因在哪裡會查清楚，因為類似的設計，在其他運動中心也有，不過因為八德國民運動中心是最近加裝了燈光工程，這是營運單位來負責施作的，才剛剛完成。昨天新工處與建築師已經做了第1次現勘，今天也會做現勘，把各種結構資料找出來，做深度討論，「我們會抱著非常客觀的態度，把問題釐清。」

▲桃園市八德國民運動中心5樓羽球場天花板地震後大面積掉落。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）