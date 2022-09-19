地震快跑or先躲？醫推「另1項生存本能」：想想有多少動物會裝死

▲花蓮玉里鎮中山路房屋倒塌，統計受困4人全數救出。（圖／花蓮縣政府提供）

記者李佳蓉／綜合報導

台東池上18日下午2時44分發生規模6.8地震，造成花東地區屋倒、橋斷，至今餘震不斷，全台有感晃不停，人心惶惶。究竟在地震發生當下該如何應對？聯新國際醫院副院長、急診科醫師賈蔚指出，人類面臨緊急狀態，本能反應多半是逃跑，但有時卻未必是最有保障與安全的。事實上，另一項生存本能－「示弱」也是保命關鍵。

急診科醫師賈蔚在粉專《賈叔叔的會客室》發文試問「地震是先跑還是先躲？」他解釋，人類在緊急狀態多會啟動緊急避難反應以求自保，而這本能反應多半是逃跑，例如路上遇到迎面衝來的流浪狗－快跑；夜間遇行為怪異的尾隨者－快跑；大廈裡聞到煙味、看到火焰－快跑，「有些人十分警覺，本能反應快跑，也想說跑為上策，快快衝出室外，跑到空曠的戶外空間。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，賈蔚說明，人類本能反應有時未必是最有保障、最安全的。如同上述例子，大家知道遇到流浪狗，勿靠近、直視狗狗眼睛，可能比快跑更能避免傷害；遇夜間尾隨者，拿出手機通話、大聲說出自己的位置，可能比快跑更有效阻嚇犯罪行為發生；高樓裡遇火災，立刻關門等待救援，有時比不知跑上還跑下，更能避免嗆傷死亡的機會。

▼918強震造成高寮大橋斷裂，交通中斷災情。（圖／記者林振民攝）

賈蔚表示，地震通常持續時間短暫，建築物搖晃匆忙跑出戶外，可能有更高機率被掉落重物砸傷，被尖銳物切割傷、穿刺傷，而且在搖晃時移動，本身就存在極高受傷的風險。

因此，賈蔚認為「示弱」是人類求生存的另一項本能，「想想看有多少動物會裝死」。地震來襲先別急著跑，應落實「蹲下、掩護與緊抓」3步驟。蹲下可避免搖晃中跌倒，雙手保護頭部與身體不被掉落物擊傷，而且仍可慢慢移動，待在原地受傷的機會通常不會更高；掩護，找到堅固的硬頂遮蔽才是王道，床、餐桌都可考慮；緊抓則是在地震搖晃時可能因物體移動，緊抓保護自己的遮蔽物與身旁家人。

賈蔚認為，比起地震當中立刻逃跑，「蹲下、掩護、緊抓」當然不是示弱，而是先人的經驗，「是先人留給我們、保護我們的智慧。」

▼緊急避難包一圖詳解。（圖／翻攝自內政部消防署官網）

地震當下的掩護動作必須做確實，但在此之前，平常可做到的預防工作「緊急防災用品包」是否有準備好了呢？已故「俠醫」林杰樑曾在粉專發文提醒大家，要備好地震包以備不時之需，且記得「放置床頭或方便拿取的位置。」

不過，防災專家林金宏曾在演說中提到，所謂地震包，並不是讓你在地震當下抓著地震包亂跑亂竄，而是在地震發生後，房子受損、致使你必須撤離或待援時用的。因為在災害發生時，物資的集結、運送、到分發你手中，可能需要3天的時間。因此地震包的內容物可不是隨便放幾包餅乾就好！營養師蔡宜庭針對食物及水提出不同建議：

緊急防災用品包：關於食物的建議

1. 建議每年至少檢查一次，且考量家庭的獨特需求和口味，如：家中有嬰兒，你可能得放入嬰兒食品；有寵物則須放置寵物乾糧。

2. 緊急防災用品包中要放3天份不易腐爛的食物，且最好用手即可打開。

3. 食物要考量熱量及營養價值，建議選擇不須冷藏、加水或特殊烹調的食物。

4. 當食物供應不足時：

．活動量減少，健康的人即使只攝取平常食物量的一半、或沒吃食物數天，通常仍可生存一段時間。

．飲水量不夠時，盡量不要吃鹹的食物，因為會覺得更渴。建議吃無鹽餅乾、全麥穀物或液體含量較高的罐裝食品。

緊急防災用品包可選擇攜帶的食物

即食罐頭食品（肉類、蔬菜和水果）＆開罐器（或可直接打開）

蛋白質棒

穀物棒或乾穀物

花生醬

乾果

罐頭果汁

不易腐敗經巴氏滅菌的牛奶（保久乳）

高能量食物（選擇能快速補充能量且不易讓你口渴的食物）

嬰兒食品

可緩解壓力的食物（在壓力下，熟悉的食物可以增加士氣及安全感）

另外，水是生存必須的元素。發生災難後，可能無法獲得乾淨飲用水，蔡宜庭表示，緊急防災用品包內最好準備3天份的水（每人每天1加侖水＝3.78公升），建議購買瓶裝水，要喝時再打開。且不喝含碳酸、咖啡因或酒精的飲料，因為會使身體脫水，增加飲用水的需求。