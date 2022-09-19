　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

地震快跑or先躲？醫推「另1項生存本能」：想想有多少動物會裝死

▲▼花蓮玉里鎮中山路房屋倒塌，最後受困母子已被救出，總統計受困4人全數救出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮玉里鎮中山路房屋倒塌，統計受困4人全數救出。（圖／花蓮縣政府提供）

記者李佳蓉／綜合報導

台東池上18日下午2時44分發生規模6.8地震，造成花東地區屋倒、橋斷，至今餘震不斷，全台有感晃不停，人心惶惶。究竟在地震發生當下該如何應對？聯新國際醫院副院長、急診科醫師賈蔚指出，人類面臨緊急狀態，本能反應多半是逃跑，但有時卻未必是最有保障與安全的。事實上，另一項生存本能－「示弱」也是保命關鍵。

急診科醫師賈蔚在粉專《賈叔叔的會客室》發文試問「地震是先跑還是先躲？」他解釋，人類在緊急狀態多會啟動緊急避難反應以求自保，而這本能反應多半是逃跑，例如路上遇到迎面衝來的流浪狗－快跑；夜間遇行為怪異的尾隨者－快跑；大廈裡聞到煙味、看到火焰－快跑，「有些人十分警覺，本能反應快跑，也想說跑為上策，快快衝出室外，跑到空曠的戶外空間。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，賈蔚說明，人類本能反應有時未必是最有保障、最安全的。如同上述例子，大家知道遇到流浪狗，勿靠近、直視狗狗眼睛，可能比快跑更能避免傷害；遇夜間尾隨者，拿出手機通話、大聲說出自己的位置，可能比快跑更有效阻嚇犯罪行為發生；高樓裡遇火災，立刻關門等待救援，有時比不知跑上還跑下，更能避免嗆傷死亡的機會。

▼918強震造成高寮大橋斷裂，交通中斷災情。（圖／記者林振民攝）

地震,6.8強震,918地震,花蓮,玉里,高寮大橋,空拍（圖／記者林振民攝）

賈蔚表示，地震通常持續時間短暫，建築物搖晃匆忙跑出戶外，可能有更高機率被掉落重物砸傷，被尖銳物切割傷、穿刺傷，而且在搖晃時移動，本身就存在極高受傷的風險。

因此，賈蔚認為「示弱」是人類求生存的另一項本能，「想想看有多少動物會裝死」。地震來襲先別急著跑，應落實「蹲下、掩護與緊抓」3步驟。蹲下可避免搖晃中跌倒，雙手保護頭部與身體不被掉落物擊傷，而且仍可慢慢移動，待在原地受傷的機會通常不會更高；掩護，找到堅固的硬頂遮蔽才是王道，床、餐桌都可考慮；緊抓則是在地震搖晃時可能因物體移動，緊抓保護自己的遮蔽物與身旁家人。

賈蔚認為，比起地震當中立刻逃跑，「蹲下、掩護、緊抓」當然不是示弱，而是先人的經驗，「是先人留給我們、保護我們的智慧。」

▼緊急避難包一圖詳解。（圖／翻攝自內政部消防署官網）

▲▼緊急避難包一圖詳解。（圖／翻攝自內政部消防署官網）

地震當下的掩護動作必須做確實，但在此之前，平常可做到的預防工作「緊急防災用品包」是否有準備好了呢？已故「俠醫」林杰樑曾在粉專發文提醒大家，要備好地震包以備不時之需，且記得「放置床頭或方便拿取的位置。」

不過，防災專家林金宏曾在演說中提到，所謂地震包，並不是讓你在地震當下抓著地震包亂跑亂竄，而是在地震發生後，房子受損、致使你必須撤離或待援時用的。因為在災害發生時，物資的集結、運送、到分發你手中，可能需要3天的時間。因此地震包的內容物可不是隨便放幾包餅乾就好！營養師蔡宜庭針對食物及水提出不同建議：

緊急防災用品包：關於食物的建議

1. 建議每年至少檢查一次，且考量家庭的獨特需求和口味，如：家中有嬰兒，你可能得放入嬰兒食品；有寵物則須放置寵物乾糧。

2. 緊急防災用品包中要放3天份不易腐爛的食物，且最好用手即可打開。

3. 食物要考量熱量及營養價值，建議選擇不須冷藏、加水或特殊烹調的食物。

4. 當食物供應不足時：

．活動量減少，健康的人即使只攝取平常食物量的一半、或沒吃食物數天，通常仍可生存一段時間。

．飲水量不夠時，盡量不要吃鹹的食物，因為會覺得更渴。建議吃無鹽餅乾、全麥穀物或液體含量較高的罐裝食品。

緊急防災用品包可選擇攜帶的食物

即食罐頭食品（肉類、蔬菜和水果）＆開罐器（或可直接打開）

蛋白質棒

穀物棒或乾穀物

花生醬

乾果

罐頭果汁

不易腐敗經巴氏滅菌的牛奶（保久乳）

高能量食物（選擇能快速補充能量且不易讓你口渴的食物）

嬰兒食品

可緩解壓力的食物（在壓力下，熟悉的食物可以增加士氣及安全感）

另外，水是生存必須的元素。發生災難後，可能無法獲得乾淨飲用水，蔡宜庭表示，緊急防災用品包內最好準備3天份的水（每人每天1加侖水＝3.78公升），建議購買瓶裝水，要喝時再打開。且不喝含碳酸、咖啡因或酒精的飲料，因為會使身體脫水，增加飲用水的需求。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
快訊／今增31死！　本土+28210
玉里小七「搜救視角曝」！餘震不斷隨時會塌　小隊長：驚心動魄
田馥甄哽咽道歉！　取消2演出「補償歌迷方式」出爐
震央一路往北！　氣象局：未來2天仍可能有規模5以上餘震
好市多商品放超高「強震後沒掉下來？」　內行揭1細節：要倒真的
李芷婷求「放過我」突連PO黑白文！　強忍長期迫害：真的夠了
918強震罹難者現場曝！　水泥廠塌成廢墟

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一哭成名的「台灣佳麗」贏了！這獎項奪第一：沒有你們我做不到

傳10月下旬開放邊境　王必勝：還沒確定日期「會提早宣布讓大家準備」

目睹卑南溪口「陷落與張裂」　他驚：土地液化！衝擊照片曝光

快訊／本土BA.5增106例「佔比近6成」　羅一鈞：蓋過BA.2持續上升中

近期還有大地震？學者、關聖帝君預言「這地區」　網嚇：剉咧等

快訊／今本土+28210！新北6028例最多　各縣市分佈曝

快訊／今增31死！本土+28210　另增239例境外移入

地震來了晃爆！好市多員工急撤會員「離開貨架」　他見1事驚呆

地震快跑or先躲？醫推「另1項生存本能」：想想有多少動物會裝死

氣象局：「中央山脈大斷層」不存在！6.8地震震央不在斷層上

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

一哭成名的「台灣佳麗」贏了！這獎項奪第一：沒有你們我做不到

傳10月下旬開放邊境　王必勝：還沒確定日期「會提早宣布讓大家準備」

目睹卑南溪口「陷落與張裂」　他驚：土地液化！衝擊照片曝光

快訊／本土BA.5增106例「佔比近6成」　羅一鈞：蓋過BA.2持續上升中

近期還有大地震？學者、關聖帝君預言「這地區」　網嚇：剉咧等

快訊／今本土+28210！新北6028例最多　各縣市分佈曝

快訊／今增31死！本土+28210　另增239例境外移入

地震來了晃爆！好市多員工急撤會員「離開貨架」　他見1事驚呆

地震快跑or先躲？醫推「另1項生存本能」：想想有多少動物會裝死

氣象局：「中央山脈大斷層」不存在！6.8地震震央不在斷層上

高雄男深夜出現屏東鹽埔街頭　警提供熱食助返家

一哭成名的「台灣佳麗」贏了！這獎項奪第一：沒有你們我做不到

2日遊福隆！渡假飯店「1人免2千元」爽泡海洋溫泉　贈早餐、單車券

傳10月下旬開放邊境　王必勝：還沒確定日期「會提早宣布讓大家準備」

目睹卑南溪口「陷落與張裂」　他驚：土地液化！衝擊照片曝光

現代「國產7人座MPV」Custin實車現身！第2排皇家座椅媲美頭等艙

立法院23日開議杯葛蘇貞昌？　國民黨團提四要求：視救災情況決定

全面淨化選前治安　南警強力掃蕩不法資金28億

快訊／本土BA.5增106例「佔比近6成」　羅一鈞：蓋過BA.2持續上升中

近期還有大地震？學者、關聖帝君預言「這地區」　網嚇：剉咧等

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

生活熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

學者預測下個強震可能在這地方

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

快訊／東部地震　全台有感搖晃

2天震了145次！鄭明典曬「五芒星」震央位置變化

2次都主震　前局長解答：台灣沉不了的

地震活躍期！「主震後出現」僅5%

6女台南遇震　同步爬行Call男友

倒塌超商前「1暖心照」　千人感動：天佑台灣

專家：台灣進入強烈地震高風險期

快訊／10：07地牛翻身！台北搖很大　初判震度3級以上

明降溫！北方涼空氣來了　雨區擴大時間曝

更多熱門

相關新聞

氣象局：中央山脈大斷層不存在

氣象局：中央山脈大斷層不存在

近兩日連續發生大規模地震，17日到今日分別發生了規模6.4、6.8、5.9地震，有學者認為地震震央位於「中央山脈大斷層」上，但中央氣象局表示，地質調查所並未標註該斷層，換言之，並沒有所謂的中央山脈大斷層，目前看來本次地震並非發生在斷層上，該地區五十年來都沒有破碎帶造成地震，本次情況相當少見。

震央一路往北！氣象局：未來2天仍可能有規模5以上餘震

震央一路往北！氣象局：未來2天仍可能有規模5以上餘震

「豪」有心！林書豪為台灣地震祈福

「豪」有心！林書豪為台灣地震祈福

玉里小七「搜救視角曝」！餘震不斷隨時會塌

玉里小七「搜救視角曝」！餘震不斷隨時會塌

蔡英文快閃災害應變中心　蘇貞昌坦承作業疏失

蔡英文快閃災害應變中心　蘇貞昌坦承作業疏失

關鍵字：

地震花東地震花東6.8強震急診科醫師賈蔚蹲下掩護緊抓

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

學者預測下個強震可能在這地方

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

星巴克9／19起「全品項買一送一」

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

「2023請假攻略」來了！請4爽休16天

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

IU坦承「耳朵出問題」已1年：我無法控制

快訊／東部地震　全台有感搖晃

快訊／災變中心「唸完稿就走」挨轟冷血　蔡英文道歉了！

更多

最夯影音

更多
IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到
住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面