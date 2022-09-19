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氣象局：「中央山脈大斷層」不存在！6.8地震震央不在斷層上

▲▼ 地震中心主任陳國昌聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲地震中心主任陳國昌。（圖／記者黃國霖攝）

記者李宜秦／台北報導

近兩日連續發生大規模地震，17日到今日分別發生了規模6.4、6.8、5.9地震，有學者認為地震震央位於「中央山脈大斷層」上，但中央氣象局表示，地質調查所並未標註該斷層，換言之，並沒有所謂的中央山脈大斷層，目前看來本次地震並非發生在斷層上，該地區五十年來都沒有破碎帶造成地震，本次情況相當少見。

氣象局地震中心陳國昌表示，中央山脈大斷層經常被提起，但斷層並非氣象局主管，管轄單位地調所也派人察看，但沒有看到斷層露出或過去錯動的痕跡，因此沒有標註，如果真的有所謂的中央山脈大斷層，地調所應會有所標記。

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陳國昌也說，斷層有無標註對地震而言並不重要，因為九成以上的地震都不是發生在斷層上，而是發生在破碎帶上為主。

本次地震最接近的斷層為池上斷層，不過池上斷層傾斜面靠東，這次地震主要區域都在該斷層西邊，因此氣象局認定，本序列地震與池上斷層無關。另今早5.9地震距離最近的則是玉里斷層。

陳國昌表示，這次地震序列發生的地點從北邊花蓮一路延續到台東，目前看來沒有與哪一條斷層關聯性較大，加上該處過去五十年來都沒有大規模地震，因此根本不知道那邊有一個會造成這麼大規模地震序列的破碎帶結構，推估是以往累積很多能量，在近日一次釋放出來。

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