餘震突然停了！氣象局坦言「怪怪的」：不確定是否屬正常現象

▲地震中心主任陳國昌。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

17日台東關山發生規模6.4地震，18日台東池上發生規模6.8地震，今日10:07花蓮卓溪發生規模5.9地震，中央氣象局表示，最後的餘震發生在今日10:26，到現在都沒有再發生規模足以發出預報的餘震，無法確定是否為正常現象，初判朝樂觀方向看待，推測地震密集發生的階段已過去。

氣象局地震中心主任陳國昌表示，今早10:07花蓮發生規模5.9地震後，還有一、兩個較小的地震，最後的餘震發生在今日10:26，到下午都沒有再發生規模足以發出預報的餘震。

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陳國昌坦言，「忽然就這樣停了，我們也覺得怪怪的，不確定是不是正常現象」，他指出，中央山脈東側或花東縱谷西側的地震，從以往的地震模式來看，發生較大規模地震後，很少會發展成長系列的地震序列，跟此地震形態類似。

陳國昌表示，目前朝向樂觀方向看待，推測是「地震密集發生的階段」過去了，接下來可能就是較長時間才會出現餘震，算是一個好的現象。

陳國昌表示，外界擔心會有更大規模的餘震，但目前以兩個跡象推測，此機率非常小，第一，地震減少趨勢明顯，若還會發生更大餘震，照理說趨勢不會減少，因為能量釋放還沒達到平衡，還會陸續有很多餘震，跟目前情況不符。

第二，按照這次震央的地質結構以往發生地震的行為模式，很少像這次的地震序列，通常是一次發生較大規模地震，或是短時間內發生兩、三次大規模地震，而不是帶起地震群。

本次地震情況是有前震、主震、餘震，目前看來該地區能量釋放已經差不多，預測應該不會再有更大規模餘震。

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