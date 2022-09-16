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哈利也能「穿軍裝」守靈了！陸軍服役10年有功　粉絲炸鍋逆轉禁令

▲英國哈利王子2014年出席第一次世界大戰爆發100周年紀念活動，身穿軍裝和軍人聊天。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子2014年出席一戰爆發100周年紀念活動，身穿軍裝與士兵聊天。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國哈利王子卸下王室職務後，已遭拔除軍銜，因此只能穿晨禮服出席女王哀悼活動。但此事引爆輿論炸鍋，許多民眾紛紛表示，哈利在陸軍服役10多年，甚至二度親赴阿富汗前線作戰，即使不是王室成員，也應該享有穿軍裝的權利。而外媒最新消息指出，哈利如今已獲特殊豁免，將穿軍裝參加17日晚間的女王守靈活動。

女王的8位孫子女17日將現身國會大廈西敏廳（Westminster Hall），在靈柩旁守靈默哀15分鐘，屆時哈利終於獲准穿軍裝出席，但19日國葬的服飾規範依然未知。

一位王室消息人士指出，哈利長年為國效力，也為退伍軍人貢獻良多，是軍隊備受尊敬的一員，不能穿軍裝「是一個可笑的情況」，「重要的是，女王的孫輩聚在一起哀悼深愛祖母時，都感覺到受歡迎且舒適。」

▲▼菲利普親王葬禮。（圖／路透）

▲菲利普親王葬禮時，王室男性成員穿晨禮服出席。（圖／路透）

此前，哈利的發言人就曾聲明，哈利將在紀念祖母的一系列活動中穿著晨禮服，「他長達10年的軍旅生涯不是由他穿的制服決定，而我們也恭敬地請求繼續關注女王伊莉莎白二世殿下的生平和成就。」

不過，英國民眾親眼看見哈利沒穿軍裝，依然不敢置信，尤其他只是卸除王室職務，而性醜聞纏身的安德魯王子卻獲得特別准許時，更被認為不太公平，「哈利沒和父親及哥哥一起穿軍裝，真的很不協調。」、「他為國效力的表現非常優異，他的妻子被欺負，但這不是他的錯。」、「把哈利和安德魯放在同一個水平上，不允許他穿軍裝，簡直是國家恥辱！」

哈利「被拔榮譽軍銜」禁穿軍裝！　女王國葬穿著曝光

終於獲准穿軍服守靈！安德魯王子「不再突兀」　曾捲性侵醜聞丟頭銜

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