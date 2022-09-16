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終於獲准穿軍服守靈！安德魯王子「不再突兀」　曾捲性侵醜聞丟頭銜

▲▼安德魯王子先前在遊行、守靈時不被允許穿榮譽軍裝，使得穿西裝的他顯得相當突兀。（圖／路透）

▲安德魯王子先前在遊行、守靈時不被允許穿榮譽軍裝，使得穿西裝的他顯得相當突兀。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

英國女王伊麗莎白二世駕崩後，其遺體將移靈至西敏廳。英國白金漢宮表示，女王的4名子女，包括英王查爾斯三世、安妮長公主、安德魯王子與愛德華王子將於當地時間16日晚間7時30分為女王守夜，其中諸多醜聞纏身的安德魯王子被允許在私人場合穿上軍裝。

根據《衛報》，在女王伊莉莎白二世的國葬之前，最令人鼻酸當屬16日晚間的王子守夜儀式，屆時英王查爾斯三世與其他3位弟妹將在女王正式入殮時守護她的靈柩，查爾斯三世、安妮長公主、安德魯王子（約克公爵）、愛德華王子（威塞克斯伯爵）將在西敏廳靈柩的4個角落進行15分鐘的守夜儀式，所有人將身著軍裝。

據悉，美國一名女子曾於2015年指控，在她17歲時慘遭安德魯王子性侵，被迫為安德魯提供3次性服務，而從中斡旋的人竟是已故美國戀童癖富豪艾普斯汀（Jeffrey Epstein），安德魯被認為與艾普斯汀過從甚密。

儘管安德魯否認性侵，但王室形象因此遭到重創，今年1月被收回王子公職身份，所有榮譽軍銜、慈善角色與王室贊助慘遭剝奪，2月安德魯與該名女子達成庭外和解，和解金額高達1200萬英鎊，巨額賠償金點燃英國民眾怒火。

先前，女王的靈柩於12日移靈至聖吉爾斯大教堂，當時許多王室成員也抵達現場，其中3名子女皆身穿英國王室榮譽軍服，只有安德魯王子穿西裝低調護送女王靈柩，在護送期間更有一名年輕人在愛丁堡街頭大喊，「安德魯，你是一個病態老人！」

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