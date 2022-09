女王移靈「最帥護衛」一路守護！同框威廉1幕瘋傳　感動王室粉絲

▲ 蘇格蘭軍官湯普森少校成為查爾斯的侍從武官。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世駕崩,靈柩於14日下午以公開遊行方式自白金漢宮移靈西敏廳,曾擔任女王最高級別護衛的蘇格蘭軍官也一路隨行。這名長相俊朗的護衛深受王室粉絲喜愛,許多夾道迎接遊行隊伍的民眾和在電視機前收看轉播的觀眾都一眼認出他,和威廉王儲同框的畫面令許多網友直呼享受,也為他對王室的忠心所感動。

▲ 湯普森曾是女王高級護衛。(圖/達志影像/newscom)

《每日郵報》報導,隸屬皇家蘇格蘭兵團第5營的湯普森少校(Jonathan Thompson)暱稱強尼(Johnny),曾是女王最高級別護衛。女王駕崩後,許多網友注意到他成為新國王查爾斯三世的侍從武官,頻頻出現在王室活動場合,包括查爾斯9日首次公開以君主身分出巡,當天稍晚護送首相特拉斯(Liz Truss)在白金漢宮覲見查爾斯,10日的登基會議上也被捕捉到站在查爾斯身後。

▲ 湯普森護送特拉斯。(圖/路透)

湯普森總是穿著一件格子厚毛呢短裙,戴著大大的毛皮袋,14日也陪伴女王靈柩最後一次離開白金漢宮,移靈至西敏廳接受瞻仰。許多觀眾都注意到他站在王室成員後方,一度和深受人民愛戴的威廉王儲同框,網友紛紛在社群媒體上分享照片,還有人留言大讚,「我最愛的二個男人!」

Her Majesty the Queen enters Westminster Hall, London accompanied by Major Johny Thompson (equerry to King Charles) #QueenElizabethII#KingCharlesIII#MajorJohnny pic.twitter.com/JoXSwRnXwV