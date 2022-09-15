女王國葬為國定假日！　英國麥當勞宣布「所有門市」暫停營業

▲英國女王伊莉莎白二世的靈柩在14日移入西敏廳。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合報導
英國女王伊莉莎白二世的國葬將在當地時間19日上午舉行，國王查爾斯三世已批准當天為國定假日，各級學校也會停課一天。英國麥當勞則在推特上宣布，當天所有門市將暫停營業至下午5時止，達美樂則表示會延後營業時間。
根據BBC報導，英國麥當勞在推特上宣布，「為了紀念英國女王伊莉莎白二世，也為了讓麥當勞的所有員工都能表達敬意，我們在全英國的餐廳將會從午夜開始關閉至19日下午5時。」達美樂則表示，當天會在國葬儀式結束後才營業，將比平常延後一小時。
All of our UK restaurants will be closed on Monday until 5pm, to allow everyone at McDonald’s to pay their respects to Her Majesty Queen Elizabeth II.— McDonald's UK (@McDonaldsUK) September 14, 2022
Operating hours and services may vary after 5pm, so please check our app before travelling. pic.twitter.com/OOws3q8hnb
查爾斯三世（King Charles III）則批准當天為銀行假日，政府在公告中指出，「9月19日星期一是英國女王伊莉莎白二世的國葬日，也將成為國定假日，這將允許個人、企業和其他組織向女王陛下表達敬意，同時標誌著全國哀悼的最後一天。」除了速食店以外，許多大型連鎖商店也宣布會在當天調整營業時間，或是暫停營業。
▲西敏廳開放民眾瞻仰至19日清晨。（圖／路透）
除此之外，當天各級學校將停止上課，英國醫療服務體系（NHS）指出，原訂在當天進行的「非緊急」醫療手術，可以重新安排時間，各地數千家醫院和診所都收到NHS的通知，許多預約門診和手術也被延後。
女王的國葬儀式將在英國當地時間19日上午11時開始（台灣時間下午6時）在西敏寺舉行（Westminster Abbey），當天女王的靈柩將由皇家海軍從西敏廳護送至西敏寺。葬禮結束後，女王的靈柩將由靈車送往溫莎城堡。
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