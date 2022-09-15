女王國葬為國定假日！　英國麥當勞宣布「所有門市」暫停營業

▲英國女王伊莉莎白二世的靈柩在14日移入西敏廳。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世的國葬將在當地時間19日上午舉行，國王查爾斯三世已批准當天為國定假日，各級學校也會停課一天。英國麥當勞則在推特上宣布，當天所有門市將暫停營業至下午5時止，達美樂則表示會延後營業時間。

根據BBC報導，英國麥當勞在推特上宣布，「為了紀念英國女王伊莉莎白二世，也為了讓麥當勞的所有員工都能表達敬意，我們在全英國的餐廳將會從午夜開始關閉至19日下午5時。」達美樂則表示，當天會在國葬儀式結束後才營業，將比平常延後一小時。

All of our UK restaurants will be closed on Monday until 5pm, to allow everyone at McDonald’s to pay their respects to Her Majesty Queen Elizabeth II.



Operating hours and services may vary after 5pm, so please check our app before travelling. pic.twitter.com/OOws3q8hnb — McDonald's UK (@McDonaldsUK) September 14, 2022

查爾斯三世（King Charles III）則批准當天為銀行假日，政府在公告中指出，「9月19日星期一是英國女王伊莉莎白二世的國葬日，也將成為國定假日，這將允許個人、企業和其他組織向女王陛下表達敬意，同時標誌著全國哀悼的最後一天。」除了速食店以外，許多大型連鎖商店也宣布會在當天調整營業時間，或是暫停營業。

▲西敏廳開放民眾瞻仰至19日清晨。（圖／路透）



除此之外，當天各級學校將停止上課，英國醫療服務體系（NHS）指出，原訂在當天進行的「非緊急」醫療手術，可以重新安排時間，各地數千家醫院和診所都收到NHS的通知，許多預約門診和手術也被延後。

女王的國葬儀式將在英國當地時間19日上午11時開始（台灣時間下午6時）在西敏寺舉行（Westminster Abbey），當天女王的靈柩將由皇家海軍從西敏廳護送至西敏寺。葬禮結束後，女王的靈柩將由靈車送往溫莎城堡。

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