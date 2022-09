女王國葬為國定假日！　英國麥當勞宣布「所有門市」暫停營業

▲英國女王伊莉莎白二世的靈柩在14日移入西敏廳。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

英國女王伊莉莎白二世的國葬將在當地時間19日上午舉行,國王查爾斯三世已批准當天為國定假日,各級學校也會停課一天。英國麥當勞則在推特上宣布,當天所有門市將暫停營業至下午5時止,達美樂則表示會延後營業時間。

根據BBC報導,英國麥當勞在推特上宣布,「為了紀念英國女王伊莉莎白二世,也為了讓麥當勞的所有員工都能表達敬意,我們在全英國的餐廳將會從午夜開始關閉至19日下午5時。」達美樂則表示,當天會在國葬儀式結束後才營業,將比平常延後一小時。

All of our UK restaurants will be closed on Monday until 5pm, to allow everyone at McDonald’s to pay their respects to Her Majesty Queen Elizabeth II.



Operating hours and services may vary after 5pm, so please check our app before travelling. pic.twitter.com/OOws3q8hnb