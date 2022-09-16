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查爾斯登基4天發飆2次！卡蜜拉一旁超淡定　外媒直呼：神救援

記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世辭世後，繼任的國王查爾斯三世（King Charles III）幾乎沒有時間停下腳步，立刻開始巡視英國各地，而他日前在北愛爾蘭參加一場儀式時，準備在訪客登記簿上簽到，結果卻發現拿到漏水筆，竟當場發怒狂罵起來，而卡蜜拉王妃則超淡定地在一旁換筆簽名，讓外媒直呼，簡直就是神救援。

現年73歲的查爾斯三世13日抵達北愛爾蘭的希爾斯伯勒城堡（Hillsborough Castle），他在鏡頭前坐下，拿起筆來在訪客簽名簿上簽名。影片中他先問，「我只是要...今天9月12日嗎？」隨從隨即回答「13日，陛下。」他接著說，「喔天啊我寫錯日期了，13日嗎？」隨從回「是的，陛下」，這時一旁的夫人卡蜜拉（Camilla）說，「你剛才簽了12日」。

▲▼英王查爾斯三世（King Charles III）因為一支漏水筆，忍不住大發牢騷。。（圖／路透）

▲英王查爾斯三世（King Charles III）因為一支漏水筆，忍不住大發牢騷。（圖／路透）

查爾斯將筆遞給卡蜜拉準備起身，卻看到疑似中指部位沾到墨水，「喔天啊我恨這支筆」，卡蜜拉的手也沾到了，「喔，看，到處都是，等等」，隨從立刻上前將卡蜜拉手中的漏水筆取走。查爾斯走到後頭拿出手帕擦手，同時仍在抱怨，「我受不了這該死的東西，每次都這樣。」

結果在查爾斯拼命在鏡頭後方碎念抱怨時，卡蜜拉卻接過新換的筆，不疾不徐地繼續簽名，表現得非常淡定，讓《每日郵報》直呼，卡蜜拉的冷靜簡直是神救援。事實上，這也是女王過世以來，查爾斯國王第二次被拍到暴躁發火的狀況，他10日於倫敦簽署《即位宣言》時，因為被桌上的筆盒和墨水瓶擋到，他當場對隨從露出猙獰、不耐煩的表情，不斷擺手要隨從清理桌面。

許多網友認為，身為君主，查爾斯的舉動相當不得體。不過《泰唔士報》記者布萊克本（Jack Blackburn）說，自從女王過世後，查爾斯就馬不停蹄四處跑，要從這點小暴躁來評斷，似乎會過度解讀。

英國《猶太紀事報》（Jewish Chronicle）前政治編輯戴希（Marcus Dysch）則說，希望查爾斯能有充分的時間來處理這段創傷期，「我想除了悲傷之外，查爾斯國王一定已經筋疲力盡了，他70多歲了，還幾乎不停地在全國各地飛行，這正在嚴重影響他。」

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