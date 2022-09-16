威廉王子首曝心聲！替女王移靈勾起「痛苦回憶」　難忘喪母之痛

▲威廉王子和凱特王妃一起前往女王的別墅桑德靈厄姆莊園（Sandringham Estate）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

自英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）辭世以來，威廉王子首次向外界透露心聲，他15日向前來哀悼的民眾表示，步行護送女王移靈對他來說非常有挑戰性，因為這喚起了一些他對於母親黛安娜王妃葬禮的回憶。

根據BBC報導，威廉王子在父親查爾斯國王（King Charles III）繼位後成為王位第一繼承人，他15日和凱特王妃一起前往女王的別墅桑德靈厄姆莊園（Sandringham Estate），觀看了民眾致意的鮮花、卡片，並和現場聚集的民眾說話。

Prince William and Kate read notes left by members of the public at Sandringham before shaking hands and chatting with people who have come to pay tribute https://t.co/gFtfoFxzx8 pic.twitter.com/NhK0O04KqJ — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 15, 2022

威廉王子向其中一名女子表示，步行護送女王移靈對他來說非常有挑戰性，「它喚起了我一些回憶。」女王的靈柩於14日下午以公開遊行的方式移靈西敏宮，過程中威廉王子、哈利王子等10名王室成員則一路步行伴隨在靈柩後方，場景就像是當年他們步行在母親黛安娜王妃的靈柩後方一樣。

▲▼當年威廉王子與哈利王子走在黛安娜王妃棺木後方，如今以同樣的方式替女王送行。（圖／達志影像／美聯社、路透社）



BBC分析指出，儘管黛安娜王妃已經去世25年，但這對威廉和哈利來說，仍是不可抹滅的創傷，失去母親的痛苦依舊留在腦海中。威廉曾公開表示，這麼小的年紀就失去親人是一種無法言喻的痛苦。

哈利2017年受訪時也曾說，小時候走在母親靈柩後方的情況，現在是不可能發生的，「我認為在任何情況下都不該要求任何孩子這樣做，我認為這樣的事情現在不會再發生。」

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