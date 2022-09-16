　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

威廉王子首曝心聲！替女王移靈勾起「痛苦回憶」　難忘喪母之痛

▲▼威廉王子和凱特王妃一起前往女王的別墅桑德靈厄姆莊園（Sandringham Estate）。（圖／路透）

▲威廉王子和凱特王妃一起前往女王的別墅桑德靈厄姆莊園（Sandringham Estate）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

自英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）辭世以來，威廉王子首次向外界透露心聲，他15日向前來哀悼的民眾表示，步行護送女王移靈對他來說非常有挑戰性，因為這喚起了一些他對於母親黛安娜王妃葬禮的回憶。

根據BBC報導，威廉王子在父親查爾斯國王（King Charles III）繼位後成為王位第一繼承人，他15日和凱特王妃一起前往女王的別墅桑德靈厄姆莊園（Sandringham Estate），觀看了民眾致意的鮮花、卡片，並和現場聚集的民眾說話。

威廉王子向其中一名女子表示，步行護送女王移靈對他來說非常有挑戰性，「它喚起了我一些回憶。」女王的靈柩於14日下午以公開遊行的方式移靈西敏宮，過程中威廉王子、哈利王子等10名王室成員則一路步行伴隨在靈柩後方，場景就像是當年他們步行在母親黛安娜王妃的靈柩後方一樣。

▲▼黛安娜王妃葬禮。（圖／路透）

▲▼當年威廉王子與哈利王子走在黛安娜王妃棺木後方，如今以同樣的方式替女王送行。（圖／達志影像／美聯社、路透社）

▲▼英國王室成員步行將女王靈柩從白金漢宮送行至西敏寺，接著進入西敏寺內追悼。（圖／達志影像／美聯社）

BBC分析指出，儘管黛安娜王妃已經去世25年，但這對威廉和哈利來說，仍是不可抹滅的創傷，失去母親的痛苦依舊留在腦海中。威廉曾公開表示，這麼小的年紀就失去親人是一種無法言喻的痛苦。

哈利2017年受訪時也曾說，小時候走在母親靈柩後方的情況，現在是不可能發生的，「我認為在任何情況下都不該要求任何孩子這樣做，我認為這樣的事情現在不會再發生。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►EASY SHOP無痕、涼感內衣通通打折！快趁優惠囤一波

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
高雄37天漂「7女1男」8浮屍！　網製表感慨：怎麼了
快訊／2000萬顆「正露丸」緊急回收！　2廠牌、3規格一次看
果粉湧好市多搶低價iPhone 14！　「兩款」最熱門15分
快訊／北市名醫下班過馬路被機車撞！　血流一地死亡
好市多人潮擠爆！　iPhone 14系列「5款新機」超殺價格
黃鴻升走2年！守護他20年女人首曝光　Junior帶他生前最
金宇彬巴黎約會申敏兒！　「2人全素顏」遇粉絲大方打招呼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

終於獲准穿軍服守靈！安德魯王子「不再突兀」　曾捲性侵醜聞丟頭銜

Patagonia創辦人「把市值30億美元公司捐了」　登全球富豪榜超不爽

習普會登場！中俄產生分歧　普丁認中國對烏克蘭局勢有疑問及擔憂

威廉王子首曝心聲！替女王移靈勾起「痛苦回憶」　難忘喪母之痛

伊久姆發現亂葬崗　澤倫斯基籲全球追究俄羅斯責任

投資人憂Fed緊縮政策和經濟衰退　美股收低173點

英王18日晤各國元首　傳特拉斯將與拜登雙邊會談

習近平會普丁：願與俄方就「核心利益」相互有力支持

快訊／天王歌手勞凱利「製作兒童色情片」慘了！　恐面臨90年刑期

瓜地馬拉演唱會爆踩踏事件　至少9死20傷

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

清潔監視器鏡頭免爬高 店長靠水槍10秒搞定！

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

蛇行哥騎錯路被叭氣炸！　一路逼車狂譙下秒慘自摔

終於獲准穿軍服守靈！安德魯王子「不再突兀」　曾捲性侵醜聞丟頭銜

Patagonia創辦人「把市值30億美元公司捐了」　登全球富豪榜超不爽

習普會登場！中俄產生分歧　普丁認中國對烏克蘭局勢有疑問及擔憂

威廉王子首曝心聲！替女王移靈勾起「痛苦回憶」　難忘喪母之痛

伊久姆發現亂葬崗　澤倫斯基籲全球追究俄羅斯責任

投資人憂Fed緊縮政策和經濟衰退　美股收低173點

英王18日晤各國元首　傳特拉斯將與拜登雙邊會談

習近平會普丁：願與俄方就「核心利益」相互有力支持

快訊／天王歌手勞凱利「製作兒童色情片」慘了！　恐面臨90年刑期

瓜地馬拉演唱會爆踩踏事件　至少9死20傷

還原現場！World Gym女會員臀推完坐地休息　昏迷倒下撞鐵架擦傷

iPhone14 Pro機王現身「開機螢幕黑一片」　果粉妹崩潰：衰啊

今午後3地防雨彈　氣象局曝「下週後半期有颱風生成機會」

田馥甄總彩「聲音真實狀態」曝光！　鐵粉一聽全哭慘

快拿出學生證！爽玩樂園 「門票下殺1.8折」　壽星也只要299元

優惠碼快記！手搖飲「指定飲品第2杯半價」爽喝15天　只有1萬組

德州儀器出席SEMICON論壇　解析電源管理趨勢及GaN市場創新應用

黏鼠板捕獲2「同行萌生物」憨臉探頭　剃毛洗掉黏膠順利被收編

要澤倫斯基、普丁小心安全成真！命理師3月預言「藏台灣1事」

iPhone 14終於開賣！　果粉換機轉移重點看這裡

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

國際熱門新聞

海灘發現3具童屍　媽親手淹死他們

即／天王歌手勞凱利「製兒童色情片」恐吃90年刑期

亞契不會獲封殿下！原因曝光氣瘋哈利梅根

英國網友陰謀論：女王的「靈柩是空的」

衛兵昏倒「90度臉朝下」重摔　畫面曝光

瓜地馬拉演唱會爆踩踏事件　至少9死20傷

恐怖KK園區！強逼微胖妹「餓到瘦」接客

女王移靈「最帥護衛」一路守護！

威廉王子：替女王移靈勾起痛苦回憶

習近平會普丁：願與俄方就核心利益相互有力支持

習普會39:0完勝　拜登上任1年尚未與習近平見面

烏教師上前線悄悄回班上　學生驚喜擁抱老師

哈利「被拔軍銜」禁穿軍裝！　女王國葬穿著曝光

恐怖邪教逼少女與兄亂倫　叛教慘被追殺

更多熱門

相關新聞

英王18日晤各國元首　傳特拉斯將與拜登雙邊會談

英王18日晤各國元首　傳特拉斯將與拜登雙邊會談

英王查爾斯三世16日將與安妮公主等弟妹一同在女王伊麗莎白二世停靈的國會西敏廳為母親守夜，18日將接見受邀出席19日國葬儀式的各國元首。

英國網友陰謀論：女王的「靈柩是空的」

英國網友陰謀論：女王的「靈柩是空的」

喪母後嗑藥酗酒！哈利38歲生日再失祖母

喪母後嗑藥酗酒！哈利38歲生日再失祖母

女王移靈「最帥護衛」一路守護！

女王移靈「最帥護衛」一路守護！

英麥當勞宣布：女王國葬日暫停營業

英麥當勞宣布：女王國葬日暫停營業

關鍵字：

英國英國女王伊莉莎白二世威廉王子

讀者迴響

熱門新聞

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

浩子罕見火大當場變臉！

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

Angelababy抽菸片瘋傳「店家道歉」坦承員工偷拍

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

收荷莉履歷　酷炫提議拍「怎復活」被封鎖

黃鴻升走2年「我們想你」！

海灘發現3具童屍　媽親手淹死他們

郭台銘被爆簽不選總統切結書　內幕曝

遭吳宗憲虧　小S高EQ回應

即／桃園銘傳深夜氣爆　學生四散奔逃

即／桃園楊梅、平鎮深夜飄塑膠味！居民聞到頭超暈　

李亮瑾生了！41歲「2年產2胎」醫師都心驚

即／鹿港分局巡佐車禍重傷！留最後一口氣回家

更多

最夯影音

更多
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面