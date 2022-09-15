雲林幼兒BNT校園集中接種啟動　日期、時間表看這裡

▲雲林縣衛生局與教育處合作，於20鄉鎮市各辦理一場幼兒BNT疫苗校園集中接種。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

為提供符合COVID-19疫苗接種資格之幼兒就近接種，雲林縣衛生局與教育處合作，於20鄉鎮市各辦理一場幼兒BNT疫苗校園集中接種。衛生局說明，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議建議，經醫師評估後接種幼兒莫德納、幼兒BNT之COVID-19疫苗，以降低染疫後重症及死亡之風險。

▲雲林縣衛生局與教育處合作，於20鄉鎮市各辦理一場幼兒BNT疫苗校園集中接種。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

目前國內提供嬰幼兒接種的COVID-19疫苗有兩種廠牌，分別為默德納與輝瑞BNT，默德納疫苗提供「滿6個月至5歲（未滿6歲）嬰幼兒」接種，需接種2劑，兩劑接種間隔為4至8週以上；BNT幼兒疫苗提供「滿6個月至4歲（未滿5歲）幼兒」接種，需接種3劑，第1劑與第2劑需間隔至少4週，第2劑與第3劑需間隔至少8週。

衛生局提醒，孩子接種後可能發生輕微副作用，通常在數天內就會消失，如持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、活動力持續不佳、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。接種後28天內若發生疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，請家長務必立即將孩子送醫。

▲雲林縣COVID-19疫苗接種統計。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

目前尚無幼兒混打疫苗的安全性報告，除非第1劑接種後出現嚴重不良反應等特殊情形，原則以同廠牌疫苗完成建議接種劑次接種，若接種後有不良反應，須經醫師評估始可更換其他廠牌疫苗接種。雲林縣共有「校園集中接種」、「安心接種巡迴專車」及「COVID-19疫苗合約醫療院所」提供鄉親多元接種服務，請鄉親多加利用。





雲林縣轄內COVID-19疫苗合約醫療院所，除平日提供接種服務外，部分診所也提供夜診及假日接種，鄉親可先向雲林縣COVID-19疫苗合約院所預約接種，再依約定時間並攜帶健保卡、疫苗接種紀錄卡（黃卡）前往，相關接種服務資訊可上網至雲林縣衛生局網站→新冠肺炎專區→疫苗地圖查詢。

▲幼兒接種COVID-19疫苗後注意事項。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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