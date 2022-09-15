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食遊雲林食在放心　133家食品、餐飲、店家獲頒安心標章認證　

▲「2022守護雲林 美食好FUN心」頒證典禮今日舉行，受獎總計有133家業者，場面隆重溫馨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2022守護雲林 美食好FUN心」頒證典禮今日舉行，受獎總計有133家業者，場面隆重溫馨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為了讓民眾買得放心、吃得安心，雲林縣政府辦理「餐飲衛生管理分級評核」及「安心標章認證」，今年度通過餐飲衛生管理分級評核的優良餐飲業者共95家、油品安心標章業者18家，今(15)日舉行頒證典禮，縣長張麗善表示，縣府會持續輔導業者提供安全的食材與食品，讓民眾可以放心用餐及購買商品。

「2022守護雲林 美食好FUN心」頒獎包含2021年通過安心標章之醬油業者計20家(特優3家、優14家、良3家)、2022年通過安心標章之油品業者計18家及2022年通過餐飲衛生管理分級評核之餐飲業者計95家(優92家、良3家)，總計133家業者，優良店家資訊將刊登於縣府、食藥署及衛生局網頁。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣生產許多生鮮蔬果，業者透過二級加工，產出許多優質加工品，這些食材及食品不只行銷全台灣，甚至還出口到國外，近年農民及食品業者受到疫情、戰爭及軍事衝擊，衛生局辦理分級評核及安心標章認證，不但讓消費者對雲林在地食材更有信心，也能幫助業者提升市場競爭力、增加收益。

獲得油品安心標章順成油廠負責人王偉盛表示，目前台灣只有少數縣府辦理油品安心標章認證，認證過程不只有書審，也會到廠房做訪查，還有專家學者提供改善建議，這對油品推廣非常有幫助，可以讓消費者對油品更有信心，感謝雲林縣衛生局的用心，他會持續努力把好油帶給大家。

味王股份有限公司豐田廠副廠長楊文正指出，感謝縣府舉辦這個活動，更感謝衛生局大力的輔導，公司會持續做新廠房的建設，確保醬油產品的衛生安全。合輝食品行(田媽媽蛤仔輝漁產料理館)業者林思吟也說，謝謝縣府及衛生局幫業者做品質的把關，讓消費者對店內產品更加肯定，她會持續努力提供消費者更多產品及更好的服務。

衛生局長曾春美表示，縣府透過嚴格管控食品安全與品質，舉辦安心標章認證，點亮雲林店家，讓民眾知道雲林有豐富的物產及優良的店家，縣府為食品安全把關，推廣在地產品，食在雲林更有保障，也歡迎大家，有空來雲林走走，「食遊雲林、食在放心」。

▲「2022守護雲林 美食好FUN心」頒證典禮今日舉行，受獎總計有133家業者，場面隆重溫馨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府表示，將持續輔導業者提供安心、安全的食材與食品，讓民眾可以放心用餐及購買商品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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