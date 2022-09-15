《省議會與戰後臺灣民主運動》巡迴展　讓年輕世代知道「一件事」

▲立法委員蘇治芬今日受邀參「省議會與戰後臺灣民主運動」研討暨巡迴展，展覽中收錄蘇東啟、蘇洪月嬌、李萬居等代表性議員事蹟。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

由和平文教基金會主辦的「省議會與戰後臺灣民主運動」研討暨巡迴展於今（15）日在雲環球科技大學辦理第二場巡迴展，展覽中收錄蘇東啟、蘇洪月嬌、李萬居等代表性議員事蹟。基金會董事長余玲雅希望由學校扎根，讓年輕世代知道「民主不是從天而降的」，並期許各界一同來見證省議會與戰後臺灣民主運動的發展史蹟。

立法委員蘇治芬今日受邀參加巡迴展，展覽中蘇東啟、蘇洪月嬌即是蘇治芬的雙親，蘇東啟於1953年至1961年間連任雲林縣議員，擔任議員期間以犀利問政著稱，敢言人之不敢言，夙有「大砲」之稱，與蔡昔、薛萬、蔡連德被稱為黨外四大金剛。

▲「省議會與戰後臺灣民主運動」研討暨巡迴展於今日在雲環球科技大學辦理第二場巡迴展，展覽中收錄蘇東啟、蘇洪月嬌、李萬居等代表性議員事蹟。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

1961年三九事件發生後蘇東啟遭逮捕，妻子蘇洪月嬌積極奔波營救亦遭波及，在「四抓三放」後被警總軍法處以「知匪不報」罪判處有期徒刑二年，攜幼子入獄。擔任省議員後的蘇洪月嬌，犀利的問政，令當時的省府官員很難招架，但其堅持理性客觀的問政風格，仍為人所稱道。相對於犀利的問政，蘇洪月嬌親切周到的選民服務，為其贏得「雲林媽祖婆」的稱號。

李萬居是台灣反對運動的重要人物之一，與郭雨新、許世賢、郭國基、吳三連、李源棧等人並稱臺灣省議會的「五龍一鳳。在擔任省議員期間，李萬居常為維護民眾權益而不惜與當局衝突，在省議會中倡議民主、自由、政黨政治、人權等當代基本價值，更是不見容於當局。

▲「省議會與戰後臺灣民主運動」研討暨巡迴展於今日在雲環球科技大學辦理第二場巡迴展，展覽中收錄蘇東啟、蘇洪月嬌、李萬居等代表性議員事蹟。（下同）（圖／記者蔡佩旻攝）

1947年李萬居創公論報，標舉「民主」、「自由」、「進步」為理念核心，成為二二八事件後，台灣少數較具報導、評論獨立性的媒體。李萬居不僅在臺灣的議會政治史上有著重要的地位，也是雲林縣黨外人士的庇護者，奠定雲林民主運動的基礎。

立法委員蘇治芬提到，期待未來劉建國委員當選縣長後，能成立雲林民主運動館，編訂民主運動叢書，不管是學校教育或社會、社區的傳播，都要讓民主的香火繼續傳承，深化民主的內涵，特別是台灣現正處於內憂外患，台灣歷史還沒有成為文化主流，民主尚未深化，轉型正義仍有很長的路途。

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