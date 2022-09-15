　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

《省議會與戰後臺灣民主運動》巡迴展　讓年輕世代知道「一件事」

▲「省議會與戰後臺灣民主運動」研討暨巡迴展於今日在雲環球科技大學辦理第二場巡迴展，展覽中收錄蘇東啟、蘇洪月嬌、李萬居等代表性議員事蹟。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲立法委員蘇治芬今日受邀參「省議會與戰後臺灣民主運動」研討暨巡迴展，展覽中收錄蘇東啟、蘇洪月嬌、李萬居等代表性議員事蹟。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

由和平文教基金會主辦的「省議會與戰後臺灣民主運動」研討暨巡迴展於今（15）日在雲環球科技大學辦理第二場巡迴展，展覽中收錄蘇東啟、蘇洪月嬌、李萬居等代表性議員事蹟。基金會董事長余玲雅希望由學校扎根，讓年輕世代知道「民主不是從天而降的」，並期許各界一同來見證省議會與戰後臺灣民主運動的發展史蹟。

立法委員蘇治芬今日受邀參加巡迴展，展覽中蘇東啟、蘇洪月嬌即是蘇治芬的雙親，蘇東啟於1953年至1961年間連任雲林縣議員，擔任議員期間以犀利問政著稱，敢言人之不敢言，夙有「大砲」之稱，與蔡昔、薛萬、蔡連德被稱為黨外四大金剛。

▲「省議會與戰後臺灣民主運動」研討暨巡迴展於今日在雲環球科技大學辦理第二場巡迴展，展覽中收錄蘇東啟、蘇洪月嬌、李萬居等代表性議員事蹟。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「省議會與戰後臺灣民主運動」研討暨巡迴展於今日在雲環球科技大學辦理第二場巡迴展，展覽中收錄蘇東啟、蘇洪月嬌、李萬居等代表性議員事蹟。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

1961年三九事件發生後蘇東啟遭逮捕，妻子蘇洪月嬌積極奔波營救亦遭波及，在「四抓三放」後被警總軍法處以「知匪不報」罪判處有期徒刑二年，攜幼子入獄。擔任省議員後的蘇洪月嬌，犀利的問政，令當時的省府官員很難招架，但其堅持理性客觀的問政風格，仍為人所稱道。相對於犀利的問政，蘇洪月嬌親切周到的選民服務，為其贏得「雲林媽祖婆」的稱號。

李萬居是台灣反對運動的重要人物之一，與郭雨新、許世賢、郭國基、吳三連、李源棧等人並稱臺灣省議會的「五龍一鳳。在擔任省議員期間，李萬居常為維護民眾權益而不惜與當局衝突，在省議會中倡議民主、自由、政黨政治、人權等當代基本價值，更是不見容於當局。

▲「省議會與戰後臺灣民主運動」研討暨巡迴展於今日在雲環球科技大學辦理第二場巡迴展，展覽中收錄蘇東啟、蘇洪月嬌、李萬居等代表性議員事蹟。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「省議會與戰後臺灣民主運動」研討暨巡迴展於今日在雲環球科技大學辦理第二場巡迴展，展覽中收錄蘇東啟、蘇洪月嬌、李萬居等代表性議員事蹟。（下同）（圖／記者蔡佩旻攝）

1947年李萬居創公論報，標舉「民主」、「自由」、「進步」為理念核心，成為二二八事件後，台灣少數較具報導、評論獨立性的媒體。李萬居不僅在臺灣的議會政治史上有著重要的地位，也是雲林縣黨外人士的庇護者，奠定雲林民主運動的基礎。

立法委員蘇治芬提到，期待未來劉建國委員當選縣長後，能成立雲林民主運動館，編訂民主運動叢書，不管是學校教育或社會、社區的傳播，都要讓民主的香火繼續傳承，深化民主的內涵，特別是台灣現正處於內憂外患，台灣歷史還沒有成為文化主流，民主尚未深化，轉型正義仍有很長的路途。

▲「省議會與戰後臺灣民主運動」研討暨巡迴展於今日在雲環球科技大學辦理第二場巡迴展，展覽中收錄蘇東啟、蘇洪月嬌、李萬居等代表性議員事蹟。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「省議會與戰後臺灣民主運動」研討暨巡迴展於今日在雲環球科技大學辦理第二場巡迴展，展覽中收錄蘇東啟、蘇洪月嬌、李萬居等代表性議員事蹟。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►傳賭盤開出雲林縣長選情「五五波」　張麗善：我是相當有信心

►幕後／民進黨組「雲嘉嘉」連線作戰　地方賭盤曝：雲林選情五五波

►論文風波延燒雲林　公布論文載點...張麗善：我寫得非常好

►爭取麥寮港成工商綜合港　南公用碼頭預計2027年開闢完成

►投給自己就當選...雲林144村里「同額競選」　1票就算數

►雲林國際農業機械暨資材展啟動　虎尾高鐵特定區連展3日

►EASY SHOP無痕、涼感內衣通通打折！快趁優惠囤一波

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
WHO稱疫情大流行有望結束！　指揮中心這樣說
中油裝車廠意外！　他走路慘遭同事「開車輾過」
快訊／今上路！　清冠一號「公費適用對象放寬」
抓到了！「男網紅」上傳Baby抽菸片　又點名楊冪：壞女孩萬歲
快訊／1個月內「鬆綁0+7」？　莊人祥鬆口了
貨車闖紅燈奪命！　屏東媽載兒子上課1死1傷
快訊／10歲童染疫亡「搶救一週不治」　死因曝光
快訊／12縣市病例破千！　確診分佈曝
快訊／今本土+45269「連三天破4萬」！　增57死
老婆懷3胎！豬肉販狂戰小三「每次都兩次」：妳爬上來的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南推動公共運輸有長遠深耕規劃　滿足城鄉每個角落交通需求

新竹市國際風箏節9／17登場　點亮漁港天空

花蓮十六股跨鐵路橋伸縮縫修繕　「半半施工」各一車道可通行

《省議會與戰後臺灣民主運動》巡迴展　讓年輕世代知道「一件事」

積極推動社區大廈資源回收工作　台東縣今年設立10處示範站

成功警尋獲失蹤人口　即時阻止輕生憾事發生

打疫苗領禮券！台東連2日開設大型接種站　當天施打當天拿

雲林國際農業機械暨資材展啟動　虎尾高鐵特定區連展3日

「那年，我們一起聽的歌」　澎恰恰9／18到台東當說唱人

超過4000個工作機會 歡迎來台南呷頭路過好生活

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

台南推動公共運輸有長遠深耕規劃　滿足城鄉每個角落交通需求

新竹市國際風箏節9／17登場　點亮漁港天空

花蓮十六股跨鐵路橋伸縮縫修繕　「半半施工」各一車道可通行

《省議會與戰後臺灣民主運動》巡迴展　讓年輕世代知道「一件事」

積極推動社區大廈資源回收工作　台東縣今年設立10處示範站

成功警尋獲失蹤人口　即時阻止輕生憾事發生

打疫苗領禮券！台東連2日開設大型接種站　當天施打當天拿

雲林國際農業機械暨資材展啟動　虎尾高鐵特定區連展3日

「那年，我們一起聽的歌」　澎恰恰9／18到台東當說唱人

超過4000個工作機會 歡迎來台南呷頭路過好生活

堅持體育課「一個都不能少」 板橋高中老師楊幸鈞獲頒師鐸獎

獨／一堂專為視障生開的桌球課　客製化球具「我也能上體育課了」

林志穎車禍2個月「心情飛揚」全為兒子！Kimi 13歲收最棒生日禮物

綠營追殺「保密條款」案　張善政批可恥！指陳吉仲「睜眼說瞎話」

阿聯酋航空與美國聯合航空簽訂協議　飛行網絡擴增一到兩百航點

WHO稱疫情大流行有望結束　莊人祥：台灣還在上升

醫染BA.5哀嚎「比感冒痛苦100倍」　羅一鈞：全身性症狀較嚴重

杜絕大停電！　台電砸5645億「10年強化電網韌性計畫」

喊「林襄很正」聖結石忘切帳號GG！門外下跪懺悔…老婆：作死的下場

雙殺中國組合　林昀儒男雙、陳思羽女雙晉級8強

女星「床邊男友視角」邪惡曝光　只穿內衣...頂雪乳翹臀辣爆

地方熱門新聞

南警取締改裝噪音車

台南迪士尼水上氣球爆裂兇手是「殭屍」？

9/20~21停水23小時　屏東9千用戶受影響

假男友幫投資...妙齡女險遭詐10萬

6.5萬鐵粉相挺！「社頭人俱樂部」版主參選民代　

台南檢舉名人蘇大媽傳遭人詐騙

宜蘭幾米小火車拆了！遇颱風就噴10萬

黃偉哲以台南果乾盛情款待龐培歐

即／高雄前鎮區路燈大停電　台電搶修中

南消辦消防職人體驗活動

歡迎來台南呷頭路過好生活

台東縣開設疫苗接種站　這2天接種可獲100元禮券

迪士尼氣球高效率修復　縮時攝影好療癒

民眾黨聯手太陽城青商會擦亮路口反光鏡

更多熱門

相關新聞

雲林國際農業機械暨資材展　虎尾高鐵特定區連展3日

雲林國際農業機械暨資材展　虎尾高鐵特定區連展3日

雲林國際農業機械暨資材展為全國最大農業機械資材、設施設備展覽，2022第16屆將於9月17、18、19日，於雲林虎尾高鐵特定區舉行，不僅展示台灣農業科技實力，更體現政府各部門對農業之重視；希望將台灣農業推向淨零碳排、健康農業、低成本、低勞動力及高效益的方向發展，讓台灣農業透過科技再進化。

雲林縣長選情「五五波」　張麗善：我相當有信心

雲林縣長選情「五五波」　張麗善：我相當有信心

民眾撿獲鑰匙　警靠一組數字找到失主

民眾撿獲鑰匙　警靠一組數字找到失主

男子快速道路遭警攔下　警罰單他頻道謝

男子快速道路遭警攔下　警罰單他頻道謝

2022雲林之光獎章、孝行模範　今聯合表揚

2022雲林之光獎章、孝行模範　今聯合表揚

關鍵字：

立法委員蘇治芬蘇東啟蘇洪月嬌李萬居雲林和平文教基金會省議會與戰後臺灣民主運動

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

亞契不會獲封殿下！原因曝光氣瘋哈利梅根

比特犬激戰豪豬！全身插滿百根刺「穿心奪命」亡

都靠身材爆紅！網揭關鍵「峮峮完勝林襄」

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

26歲男星消失8年在跑外送

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

快訊／劉引商罹新冠肺炎過世！

蔡阿嘎搶先「開箱iPhone 14」網嗨翻！

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面