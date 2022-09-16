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iPhone 14來了！中華電信豪言「要賣20萬支」　Pro預購達7成

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘋果手機iPhone 14 Pro開賣，一早就有排隊人潮。（圖／記者林敬旻攝）

記者高兆麟／綜合報導

蘋果 iPhone 14 新機今天正式開賣了！中華電信也為此在台北東區服務中心舉辦「iPhone 14 新機首賣會」，董事長謝繼茂更豪言，目標年底要賣出20萬支，同時也透露，iPhone 14 Pro 預購達7成，顯見民眾對於高階機的需求比以往要來的高。

謝繼茂今日早上表示，今年預約狀況很好，樂觀看年底會突破20萬支，其中iPhone 14 Pro預購達7成，明顯可見今年高階機種的需求比以往來的高。

顏色選擇部分，謝繼茂則透露，紫色最受歡迎，第二名是太空黑。

謝繼茂更喊話，今年目標年底要賣超過20萬支，預期這波銷售熱潮會帶動整體手機銷量增加2-3%。

謝繼茂表示，中華電信的目標，是年底5G滲透率達30%，也樂觀看待iPhone 14銷售有望助攻達成率，衛星部分，目前只有美加部分地區可以使用，台灣還需要進行網路基礎建設，目前已經在跟蘋果洽談，中華電信會儘速完成相關建置。

謝繼茂也說，eSIM現在只有美國版本，因為使用eSIM等於每次換手機都要來電信門市申請，所以還在觀察消費者需求有沒有改變，目前還是實體卡換手機比較方便，不然顧客每次出國都要換很麻煩，後續會繼續觀察開通狀況，

謝繼茂也指出，今年Apple Watch也支援國際漫遊功能了，透過iPhone的設定就可以將國際漫遊方案加入Apple Watch，目前支援30個國際電信業者，中華電信已經爭取到第一批開通服務，預計年底可以跟著海外旅遊市場一起開放使用。

今日中華電信新機首賣，首賣會前80名排隊果粉不僅能享3600元購機優惠券前10名再送AirPodsPro，讓大批民眾瘋搶，頭香顧客許先生從2007年第一代iPhone就成為果粉，這次為了幫公司客戶代買深紫色iPhone 14 Pro的256GB容量機型，從13日中午就動員18名員工輪班排隊，到今天開賣為止將排隊68小時。

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