大潤發26週年慶豪禮連發！狂送20支最新iPhone

圖、文／大潤發提供

知名量販店大潤發將迎來26週年慶，9月15日起至10月12日，規劃兩波週年慶活動要讓大家買得開心，購買精選商品會員獨享最高20倍發幣回饋。另外只要單筆消費滿500元，就可獲得一張抽獎券，最大獎iPhone等你來拿，全台20家分店各抽出一名。最後還有全館滿3000送300元抵用券，大潤發讓大家輕鬆消費，豪禮拿不完。

大潤發陪伴台灣人走過大大小小的日子，26週年慶當然要大肆慶祝一番！週年慶第一波活動從9月15日開始至9月28日止。考量到疫情仍是降級不解封，民眾對於家電需求大增，精選洗碗機、洗衣機等實用家電，以及跑步機等智慧運動器材等下殺大優惠，總計超過80樣精選商品，會員還可獨享最高20倍的發幣回饋，這個時候買最優惠。

不只如此，大潤發台新聯名卡這時候辦起來優惠最多。卡友於9月15日至9月28日周年慶活動期間，單筆消費滿4000元，送100元大潤發現金抵用券。單筆分期滿20000元，則可獲得500元大潤發現金抵用券。另外買全館男女鞋，包含運動鞋和休閒鞋，用聯名卡結帳，獨享最高10倍發幣大回饋。

電器也有好康加碼活動，購買電器、冰箱、冷氣、洗衣機等家電，單筆滿萬元以上，即可享滿5000折500的優惠。另外還有法國特福滿額送，優惠詳情請洽家電服務人員。

當然千萬不要忘記周年慶活動最大咖，9月15日起至10月12日單筆消費滿500元，就可獲得抽獎券一張，消費滿1000元則可獲得兩張抽獎券，以此類推，也就是買越多中獎機會越高。頭獎為2022年最新iPhone手機，每間店各抽出一名，將有20名幸運兒誕生，加入果粉行列。沒抽到iPhone也不要灰心，還有機會獲得和現金等值的發幣。一獎為10,000發幣，全台抽出26名。二獎為5,000發幣，將送出26份，三獎則是1000發幣，全台同樣將有26位幸運得主，中獎名單將於10月20日同步於大潤發官網和粉絲團公布。

週年慶第二波將從9月29日開始，精選商品多更多，還有單筆消費滿3000，送300元。

心動了嗎？趕快鎖定大潤發官網和粉絲團，週年慶優惠隨時釋出，快….把錢錢準備好，時間一到準備衝一波，聰明消費讓你不只買到最好，還可賺更多，錢錢沒有不見，全是變成你最需要而且最想要的模樣。

活動詳情請洽大潤發官網資訊：https://bit.ly/2219-stmedia-Anniversary