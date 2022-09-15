女神分手他秒告白　「交往送哀鳳14」遭拒惱羞了：妳以為妳誰

▲蘋果iPhone 14系列於明（16）日才正式開賣。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／鄺郁庭報導

iPhone 14系列是蘋果最新款手機，但都還沒正式開賣，就有男子為了追求一位剛分手的女生，把iPhone 14當成籌碼，傳訊息問，「哀鳳14出了，我想送給我未來的女朋友，妳願意收下嗎？」見女方拒絕，還嗆「送妳哀鳳14，妳也不當我女朋友，笑死！連追求的機會都不給我，妳以為妳是誰？」讓眾人超傻眼。

苦主女網友在臉書「●【爆怨公社】●」貼出對話截圖，只見男方傳訊息問候「好久不見」、「聽說妳分手了喔？」讓她不禁反問「怎麼了嗎？」「你想表達什麼？」對方就說，「哈哈！我想說我一直都很喜歡妳，要不要跟我交往」，還想拿iPhone 14當做交往禮物。

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▲男子見原PO分手了，馬上傳訊息表白。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

原PO就錯愕回覆，「呃！我只當你是朋友而已。」男生見狀仍不死心，「妳不是恢復單身嗎？我不能追求妳嗎？妳不能接受我嗎？」見女方果斷拒絕，男子竟開嗆「妳以為妳是誰？」但女生並非省油的燈，直接回罵，「我為什麼要為了哀鳳14當你的女朋友？」「眼睛長包皮？我跟你只是朋友關係（看）不懂？」

▲男方還想送iPhone 14，讓原PO答應交往。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

女子最後封鎖對方，並在文中直呼，「笑死！我雖然不是大富大貴，但是小錢也是有的，為了哀鳳14當你的女朋友，抱歉我沒想過！」還透露自己是個賣雞排的小老闆娘，「要換手機我自己有錢啦！你個雞排咧！」

看到男子的訊息，許多人也看傻眼，「問人家分手了沒，下一句就哈哈，到底？」「竟然還惱羞成怒。」「一個14就想要騙到一個女朋友，會不會想太多？」「把不到整個見笑轉生氣，活該單身。」「送個14怎麼好像自己以為很富有一樣，這種真的先笑死。」「都還沒追到這麼容易惱怒，是在自我優越幾點的？」