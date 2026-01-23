　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

App Store搜尋版位調整　3月起將呈現更多廣告內容

▲▼蘋果 App Store。（圖／記者吳立言攝）

▲App Store搜尋版位將於3 月調整。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果計畫自 2026 年 3 月起，進一步調整 App Store 搜尋結果的呈現方式，首波將率先在英國與日本上線，並於 3 月底前擴及其他市場。

3 月 3 日正式生效

根據蘋果本週向開發者發布的說明文件，新的搜尋顯示配置將自 2026 年 3 月 3 日 起啟用，適用於執行 iOS 26.2 與 iPadOS 26.2 以上版本的 iPhone 與 iPad。初期僅限英國與日本用戶，其餘地區預計於 3 月底前全面推行。

搜尋結果將出現更多推廣內容

蘋果表示，此次調整是為了讓開發者在搜尋結果中獲得更多曝光機會。用戶在搜尋 App 時，將看到比以往更多推廣內容，相關顯示會依據搜尋關鍵字自動比對，避免與搜尋意圖不符的應用程式出現。

素材來源與計費方式不變

在執行方式上，預設素材仍會直接取自 App 的產品頁面，開發者也可依需求建立不同版本，以對應特定受眾或關鍵字主題。蘋果同時強調，此次調整不涉及現行計費方式的變更。

回顧過去，蘋果曾於 2022 年將推廣內容引入 App Store Today 分頁，並於 2025 年將「Apple Search Ads」更名為「Apple Ads」，顯示其持續強化服務業務與平台變現能力的長期策略。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／超哥「超派鐵拳」暴打Toyz　最終結局曝光
認了60歲以上「輸到慘不忍睹」　黃國昌：會多和長輩溝通
撞死物理奇才！惡男「裝神弄鬼」法官抓狂：你根本沒病
王月「兩度開顱手術」昏迷5天現況曝…女兒代母發聲
藍綠白各黨年終獎金出爐！
快訊／2張千萬發票沒人領！　11張「等嘸郎」大獎清單曝光
快訊／MLB百大球星揭曉！大谷蟬聯第1、卡仔進前10
快訊／4檔記憶體飆股出關！　相繼翻黑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

App Store搜尋版位調整　3月起將呈現更多廣告內容

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

App Store搜尋版位調整　3月起將呈現更多廣告內容

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」：舒服又好玩

螺絲起子捅死女友分屍！切割肝臟沖馬桶　恐怖男無期徒刑定讞

銀行警報狂響以為被搶劫　警到場發現「凶手是雄鹿」混亂畫面曝

被陸委會點名　「台灣革命共產黨」回應了：我們是認真要改變社會

中選會7被提名人拜會朝野黨團　游盈隆：盼獲跨黨派支持

崔佩儀經紀人先讓兒女祝壽　再帶混血萌娃辦生日趴

阿兵哥當人頭戶「4天騙走605萬」　下場要關半年

快訊／頭縫10多針！「超派鐵拳」爆打Toyz　超哥繳罰金18萬結案

同意谷立言「自由非免費」　黃國昌：但花錢總該拿到武器吧？

母整理花盆被割傷狂冒血！兒衝警所求助　救護車直送醫院

趙雨凡爸媽現身AAA後台！　到高雄看兒子「緊緊擁抱」

3C家電熱門新聞

iPhone「捷徑」怎麼用釣出大神！

知名品牌也中標！藍牙耳機恐變「竊聽器」

小金剛REDMI Note 15 Pro+開箱

App Store 3月起將呈現更多廣告項目

網友舊款MacBook送修意外換回M4頂配新機

motorola閃電推3新機

iPhone17擦超濃清潔劑3個月沒變

索尼投震撼彈！持股49%攜手TCL

HTC Vive 市售版外觀搶先看

Facebook 公開三項保障個資原則

WD推1TB超薄硬碟　厚度僅7 mm

Threads每日活躍用戶正式領先X

《終級快打旋風 4》細節公開

聯想 8 吋遊戲平板TAB S8動眼看

更多熱門

相關新聞

iPhone17擦超濃清潔劑3個月沒變

iPhone17擦超濃清潔劑3個月沒變

在去年iPhone 17上市伊始，有網友回報「宇宙橘慘變玫瑰金」的狀況，指出因為擦拭到日常清潔溶劑（酒精等）造成機體顏色褪色，彼時引起議論，而近日外媒就進行實測，透過兩種常見的清潔溶劑雙氧水、漂白水進行測試，從10月上市後就開始進行，每次都會浸泡、擦拭超過30分鐘以上，結果「基本上沒變」，只有在某些光線、角度下會略覺得有一點點不同，強調「根本不會褪色」還蘋果清白。

iPhone 17e傳搭載動態島、A19晶片

iPhone 17e傳搭載動態島、A19晶片

2025年底手機降價排行榜出爐

2025年底手機降價排行榜出爐

郭明錤談蘋果為何在AI上與Google聯手

郭明錤談蘋果為何在AI上與Google聯手

蘋果拋重磅！創作者工具最低90元

蘋果拋重磅！創作者工具最低90元

關鍵字：

蘋果AppStore搜尋調整iOS更新推廣

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

五口命案李惠雯全認罪！

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

邱毅求助陸委會被回慢走不送？梁文傑回應了

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面