App Store搜尋版位調整　3月起將呈現更多廣告內容

▲App Store搜尋版位將於3 月調整。（圖／記者吳立言攝）



記者吳立言／綜合報導

蘋果計畫自 2026 年 3 月起，進一步調整 App Store 搜尋結果的呈現方式，首波將率先在英國與日本上線，並於 3 月底前擴及其他市場。

3 月 3 日正式生效

根據蘋果本週向開發者發布的說明文件，新的搜尋顯示配置將自 2026 年 3 月 3 日 起啟用，適用於執行 iOS 26.2 與 iPadOS 26.2 以上版本的 iPhone 與 iPad。初期僅限英國與日本用戶，其餘地區預計於 3 月底前全面推行。

搜尋結果將出現更多推廣內容

蘋果表示，此次調整是為了讓開發者在搜尋結果中獲得更多曝光機會。用戶在搜尋 App 時，將看到比以往更多推廣內容，相關顯示會依據搜尋關鍵字自動比對，避免與搜尋意圖不符的應用程式出現。

素材來源與計費方式不變

在執行方式上，預設素材仍會直接取自 App 的產品頁面，開發者也可依需求建立不同版本，以對應特定受眾或關鍵字主題。蘋果同時強調，此次調整不涉及現行計費方式的變更。

回顧過去，蘋果曾於 2022 年將推廣內容引入 App Store Today 分頁，並於 2025 年將「Apple Search Ads」更名為「Apple Ads」，顯示其持續強化服務業務與平台變現能力的長期策略。