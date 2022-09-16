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好市多開賣人潮擠爆！iPhone 14系列「5款新機」價格曝　網直喊香

▲▼ iPhone14開賣（三創） 。（圖／記者黃克翔攝）

▲很多人喜歡紫色新機。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone 14今天正式發售，各大通路一早擠滿排隊人潮，就為了搶拿新機。網路上不少網友分享相關資訊，其中更有人發現，美式賣場「好市多」也開賣了！價格、現場情況也曝光。

今早有網友在PTT的iOS板上詢問，不知道現在好市多有沒有現貨？他想要去搶一支iPhone 14。

沒多久後，果然就有熱心網友透露部分分店的現場情況，「在新竹好市多排，剛剛前面的人說只有10支QQ」、「台南好市多門口大概有20個人在排隊」、「好市多有喔！不過應該馬上就沒了」、「好市多Pro跟Pro Max的顏色沒有全都有喔」、「新竹好市多已經超過50個人了」。甚至有人貼出排隊照片，讓其他人驚呼，「好市多超多人排隊有夠扯！」

而從網友分享的情況來看，可知iPhone 14 Pro相當搶手，「中和好市多已沒14 Pro，剩14」、「內湖好市多也沒Pro了」、「好市多確定有賣，桃園南崁，但已經沒有Pro了」。

此外，還有網友貼出好市多部分機型開賣的價格：

iPhone 14 128G：2萬6899元（官網2萬7900元，省1001元）
iPhone 14 256G：3萬0295元（官網3萬1400元，省1105元）
iPhone 14 Pro 128G：3萬3669元（官網3萬4900元，省1231元）
iPhone 14 Pro 256G：3萬7049元（官網3萬8400元，省1351元）
iPhone 14 Pro Max 256G：4萬0899元（官網4萬2400元，省1501元）

以上述機型、容量來說，就屬「iPhone 14 Pro Max 256G」能省下最多錢，官網定價4萬2400元，而好市多賣4萬0899元，民眾可現省1501元。價格曝光後，也有網友直呼，「好市多的價格好香喔」、「這次感覺貨很多，黃牛真的要哭了」。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」也有不少人熱烈討論，「原來是這樣，難怪9點就有人帶著雨傘跟椅子，坐在好市多門口等開門了」、「北投店也有看到」、「桃園8點Pro、Pro Max都賣完」。另也有網友貼出好市多公告，寫道「iPhone 14全系列手機品項每卡限購一台」。

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