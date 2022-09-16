一早「衝順豐」自取！他爽曬iPhone 14笑了：還能趕上班

▲原PO直接衝貨運迎接新手機。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

iPhone 14系列手機在9日開放預購，等了一週，今（16）天正式開賣，終於可以拿新機。在一票用戶引頸期盼配送時，有男網友則是直衝貨運自取，在Dcard發文，「順豐可以自取了」，曬出新機笑呼，「與其板上一直問，不如親自跑一趟，還能趕上班」，貼文引發熱論。

這位男網友上午8點43發文，文中貼出新手機的照片，透露他直接跑了一趟順豐速運自取。貼文底下就有人求問，「請問要怎麼說要自取？很怕去了一趟，結果已經發車出去了。」原PO則是建議先打電話詢問，還笑說其實自己是剛下班。

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▲原PO曬出iPhone 14到手的照片。（圖／翻攝自Dcard）

貼文底下則有人紛紛回報，「順豐剛送到家了（雀躍的步伐下樓領貨）」、「因為寄飯店，很怕包裹遺失，所以一直刷，還是在配送中」、「我倒還在集貨！可能花蓮比較遠」、「黑貓在8：48送達，順豐的還在路上不知道什麼時候到，彰化地區」、「7：30上班，好羨慕可以自取的人。不過剛剛也接到電話說要送貨啦！好想趕快下班。」

還有網友分享，「剛剛黑貓集中站人員打給我，他們問過司機了，路線圖到我家要中午以前才能送達了～可以打電話到你家附近集中站，他們會幫你查大約時間。」也有人覺得，跑一趟蘋果門市最可靠，「改自取，下班再過去門市拿手機，不用擔心包裹沒人簽收、窮等快遞的問題。」